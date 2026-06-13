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Slovenija

Najprej do 31 stopinj Celzija, nato nevihte z nalivi, sunki vetra in točo

Ljubljana, 13. 06. 2026 11.13 pred 48 minutami 1 min branja 6

Avtor:
M.P.
Ciklon in anticiklon nad Evropo

Sončno in toplo soboto, ko se bo ponekod ogrelo do 29 stopinj Celzija, dan kasneje pa ponekod tudi do 31 stopinj Celzija, bo v nedeljo popoldne in zvečer presekal nov razvoj močnejših neviht. "Te lahko prerastejo v krajevna neurja," opozarjajo na portalu Neurje.si.

Popoldne bo dokaj jasno z nekaj vetra zahodne smeri, piše Agencija RS za okolje (Arso). Toplo bo, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija.

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Po poročanju portala Neurje.si nad severnim Atlantikom in severnim delom Evrope prevladuje obsežno ciklonsko območje s pripadajočimi frontami, medtem ko se nad južno in delom srednje Evrope krepi območje visokega zračnega tlaka.

"Slovenija se bo jutri nahajala na njegovem severnem robu, kjer bo v višinah prisoten okrepljen zahodni do severozahodni zračni tok, ki bo nad naše kraje prinašal nekoliko bolj nestabilen zrak," napovedujejo.

Popoldne se bodo tako na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem, sporočajo na Arsu.

"Zaradi ugodnih pogojev v ozračju, predvsem povečane nestabilnosti in izrazitejšega vetrovnega striga, ni izključen nastanek močnejših neviht, ki lahko prerastejo v krajevna neurja! Ob nevihtah bodo možni močnejši nalivi, sunki vetra, pogosti udari strel in lokalno tudi toča," pa dodajajo na Neurje.si.

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KOMENTARJI6

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NotMe
13. 06. 2026 12.09
Zarotnikom se bo sfuzlalo
Odgovori
-2
1 3
Primož Rus
13. 06. 2026 11.46
Se pravi,kaj pomaga Štajercu al pa Prekmurcu folija čez streho,ko mu pa lahko jutr popoldne al pa v pon vse to TOČA PRELUKNA......pa nisem žleht,da ne bo pomote......
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+4
6 2
lakala28
13. 06. 2026 12.16
Krovcev je pač premalo, zato je folija edina rešitev začasno. Upajmo, da se bo tokrat umirilo, še preden bo spet kataklizma.
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0 0
chubba
13. 06. 2026 11.45
Pa ne že spet.
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+6
7 1
SDS_je_poden
13. 06. 2026 11.46
Ja, se je opozarjalo na to že dolgo nazaj. To je naša nova realnost.
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+1
4 3
Artechh
13. 06. 2026 12.07
Bo treba manj zapravljat in po dopustih hodt
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-2
0 2
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