Najprej do 31 stopinj Celzija, nato nevihte z nalivi, sunki vetra in točo

Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija.

Popoldne bo dokaj jasno z nekaj vetra zahodne smeri, piše Agencija RS za okolje (Arso). Toplo bo, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija.

Po poročanju portala Neurje.si nad severnim Atlantikom in severnim delom Evrope prevladuje obsežno ciklonsko območje s pripadajočimi frontami, medtem ko se nad južno in delom srednje Evrope krepi območje visokega zračnega tlaka.

"Slovenija se bo jutri nahajala na njegovem severnem robu, kjer bo v višinah prisoten okrepljen zahodni do severozahodni zračni tok, ki bo nad naše kraje prinašal nekoliko bolj nestabilen zrak," napovedujejo.

Popoldne se bodo tako na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem, sporočajo na Arsu.

"Zaradi ugodnih pogojev v ozračju, predvsem povečane nestabilnosti in izrazitejšega vetrovnega striga, ni izključen nastanek močnejših neviht, ki lahko prerastejo v krajevna neurja! Ob nevihtah bodo možni močnejši nalivi, sunki vetra, pogosti udari strel in lokalno tudi toča," pa dodajajo na Neurje.si.