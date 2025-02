Najprej Grčija, nato Hrvaška – ali lahko potres pričakujemo tudi pri nas?

V zadnjih dveh tednih so na grškem otoku Santorin zabeležili več kot 4000 potresov, minuli teden pa so se tla tresla tudi pri naših južnih sosedih. Zakaj toliko potresne dejavnosti? Ali je med grškimi in hrvaškimi potresi kakšna povezava? Ali lahko tresenje pričakujemo tudi pri nas? Kako potresno varna je Slovenija? Na naša vprašanja je odgovoril seizmolog z agencije za okolje dr. Gregor Rajh.

OGLAS

Seizmolog Gregor Rajh je spomnil, da se grški otroki nahajajo na t. i. vulkanskem loku oziroma ob stiku dveh tektonskih plošč, in sicer afriške in egejske. "Afriška tektonska plošča se podriva pod egejsko ploščo, posledično pa imamo na tem območju vulkansko in potresno dejavnost," pravi. Ker se ozemlje razteza, se tudi Zemljina skorja tanjša, zato magme prodirajo proti površju in nastanejo vulkani. Potresi na tem območju so tako lahko bodisi posledica ognjeniške, vulkanske dejavnosti, bodisi posledica postopnih sproščanj napetosti, ki se kopičijo zaradi približevanja dveh tektonskih plošč, pojasnjuje.

Zapuščeni Santorini FOTO: AP icon-expand

"Da pride do potresov, se morajo v Zemljini skorji nakopičiti napetosti in ko kamnine na določenem območju napetosti ne zdržijo več, pride do zdrsov, ki povzročijo potrese," pravi. Prav zaradi lege grških otokov so potresi tam pogosti. "Vsekakor ne gre za neko presenečenje ali nenavadno dogajanje," je pojasnil.

Rajh pravi, da za zdaj ni znakov, da bi se potresne aktivnosti začele umirjati. "Med 4. in 7. februarjem se je frekvenca potresov malo zmanjšala, ampak je šlo potem spet nazaj na isto raven. Kaj sledi bomo še videli, tega ne moremo vnaprej napovedati. Lahko, da bo potresni roj trajal še več mesecev, kar zelo verjetno bo, ampak se bo potem morda začela magnituda postopoma zmanjševati. Drug scenarij pa je ta, da bi sledil nek večji potres," je povedal in poudaril, da bo le čas pokazal, kaj se bo zgodilo. "Treba se je zavedati, da je to že tako potresno nevarno območje, zdaj pa še posebej," je še opozoril. Civilna zaščita in druge podporne službe so v visoki pripravljenosti, da bi lahko takoj po morebitnem večjem potresu priskočile na pomoč. So potresi v Grčiji povezani s potresno dejavnostjo na Hrvaškem? Minuli teden pa je potres z magnitudo 4,8 stresel tudi hrvaško Dalmacijo, a kot pravi Rajh neposredne povezave med potresi v Grčiji in na Hrvaškem ni. "V procesih, ki povzročajo potrese, so udeležene različne tektonske plošče. V Grčiji gre torej, kot že omenjeno, za afriško in egejsko ploščo, pri potresu na območju Dinarskega gorstva, ki se razteza čez cel Balkan, pa gre za interakcijo jadranske mikro plošče in evropske plošče," je povedal. Kot pravi, je jadranska mikro plošča manjši del afriške plošče in deluje kot nek podaljšek, ki pa ima svojo dinamiko. "Gre v bistvu za dva ločena sistema. Čeprav so v širšem pogledu celotne Zemlje te sistemi povezani, pa v manjšem merilu niso neposredno medsebojno povezani," je pojasnil.

Potres na Hrvaškem FOTO: EMSC icon-expand

"Jadranska mikro plošča je vkleščena med afriško in evropsko ploščo in nekako rotira in se hkrati podriva pod Dinarsko gorstvo. Zaradi te rotacije so premiki, bolj ko gremo proti jugovzhodu večji. Če bi pogledali karto preteklih potresov bi videli, da potresna dejavnost v smeri proti jugovzhodu narašča," je razložil. "Ta nedavni močnejši potres z magnitudo 4,8 smo zaznali brez kakšnih očitnih predhodnih znakov," je povedal in dodal, da je bilo po tem sicer še nekaj šibkejših potresov, a da povečane potresne dejavnosti ni videti.

Se potres sploh da vnaprej napovedati? Rajh pravi, da se potresa ne da vnaprej napovedati. "Lahko pa opredelimo območja, ki so potresno bolj nevarna in s tem nekako živimo tako, da gradimo potresno odporno gradnjo, da imamo protokole, po katerih ravnamo v primeru nekega močnejšega uničujočega potresa in da potresno dejavno spremljamo in se skušamo iz tega nekaj naučiti," pravi. Predvsem je poudaril pomembnost potresno odporne gradnje, saj je, kot je opomnil, največ žrtev potresov prav zaradi slabe gradnje. "No, ali pa če seveda pride do cunamijev," je pripomnil. Kako potresno varna pa je Slovenija? V primerjavi z jugovzhodnim delom Balkana je Slovenija primerljivo manj ogrožena, pravi Rajh, a dodaja, da je v svetovnem merilu še vseeno zmerno nevarna. "V Grčiji imamo bistveno pogostejše, močnejše potrese, ampak seveda to, da je Slovenija zmerno potresno potresno nevarna, ne izključuje možnosti, da se tudi pri nas zgodi večji potres," je povedal. Najbolj potresno nevarna območja v Sloveniji so Posočje, Ljubljana z okolico in jugovzhodni del države. Tako so pred nekaj leti izračunali glede na karto potresne nevarnosti.

Seizmogram FOTO: Shutterstock icon-expand