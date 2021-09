Najprej grozil uslužbenki na pošti, nato pa udaril poslanca

Mariborski policisti so sporočili, da so bili včeraj okrog 11.30 zaradi informacije o kršitvi javnega reda in miru napoteni v poslovne prostore v Mariboru. Ko je moški zapuščal objekt, je ob izstopu udaril eno izmed strank in prijavitelja ter kraj zapustil. Policisti bodo zoper moškega uvedli hitri postopek zaradi kršitev Zakona o javnem redu in miru.

Kaloh: 'Lotil se me je pred pošto in me udaril po hrbtu'

Žrtev moškega je bil, kot je sporočil na družbenih omrežjih, poslanec SDS Dejan Kaloh, ki je opisal dogodek: "Osebek je uslužbenki med vpitjem nekajkrat zagrozil, da jo bo ubil. Gospa je bila zelo prestrašena, jaz sem mu dejal, da naj ne grozi z ubojem. Mene se je lotil pred pošto in me udaril po hrbtu, Policija je storilca že izsledila."