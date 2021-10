'Najprej izredna seja, nato čim prej na predčasne volitve'

Brane Golubović iz LMŠ je dejal, da smo tik pred vreliščem in da je edina rešitev odstop vlade in predčasne volitve. Javnomnenjske raziskave kažejo, da vlada nima podpore v javnosti in da ljudje ne sprejemajo njihovih ukrepov, je dejal. "Ta vlada dokazuje, da ne spoštuje zakonodaje, niti stroke, ampak se odloča samo politično." Poudaril je še, da vlada ne spoštuje niti ljudi, saj smo bili v Ljubljani priča vojnemu stanju. "Da se razmere umirijo, so nujne predčasne volitve," je prepričan. Meni, da so protesti legitimni, a največ dosežejo, če so mirni. "Na ta način bodo najbolj pomagali državi."