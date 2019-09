Po eksploziji turbine je avto v celoti pogorel v sekundi

Pojasnil je namreč, da je prva turbina v avtomobilu eksplodirala že pred leti, a se avtomobil takrat ni vnel, je pa šlo takrat za namerni strojelom,"kar pomeni, da je serviser nalašč odlomil del turbine, ki je potem čez par let eksplodirala".Dogodek se je zgodil na pooblaščenem servisu, ki so mu zaradi takih in podobnih stvari tudi odvzeli licenco, je pojasnil bralec, ki so mu potem turbino zamenjali."Tokrat je bila neizmerna sreča, da sem bil sam v avtomobilu. Ko sem šel ven, nisem imel niti toliko časa, da bi iz zadnjih sedež vzel kovček s stvarmi, ker je avto v nekaj sekundah popolnoma pogorel. Imel sem le toliko časa, da sem odprl pokrov, kjer je bil ogenj, nato sem stekel do zadnjih sedežev, da bi vzel kovček, a sta me dva že prestregla in me odvlekla stran. Če bi imel na zadnjem sedežu privezanega otroka ali pa starejšo osebo, bi ali končal zelo opečen ali pa bi zgorel, tako hitro je avto pogorel v celoti," je pojasnil in dodal, da je na srečo sam utrpel le opekline po rokah.

Bralec tako opozarja vse lastnike avtomobilov volvo s turbinsko gnanim motorjem ne glede na letnik izdelave, naj bodo pozorni na sledeče znake: pri pospeševanju se sliši visokofrekvenčni zvok motorja, podoben reaktivno letalskemu (gre za nezdrav zvok turbine, ki se muči, zato avto s težavo pospešuje), iz izpušne cevi se vije gostejši dim kot običajno, osvetli se kontrolna lučka motorja, pri speljevanju, stanju na semaforju ali med vožnjo se nenavadno ugaša motor, nenavadno pojenjuje moč motorja, plastični sesalni kolektor se stopi, med vožnjo se vije bel dim iz motornega dela, ali če zaznate nenavaden vonj, ki izvira iz motorja. Če opazite kateri koli znak, nemudoma ugasnite motor, umaknite se na varno razdaljo in se o nadaljnjih korakih posvetujte s pooblaščenim serviserjem. Bralec poudarja, da so se nekateri omenjeni znaki pojavili pred eksplozijo prve turbine, nekateri pa ob eksploziji druge.

Iz Volvo Cars Slovenija so sporočili, da o omenjenem dogodku niso bili obveščeni, so pa na družbenih omrežjih zasledili informacijo o zagorelem avtomobilu, tako da je tehnična služba že stopila "v stik z gospodom, ki je slike objavil na Facebooku in trenutno čakamo na podrobnejše informacije o samem vozilu (VIN številka)".

Da je Volvo Cars Slovenija stopil v stik z njim, nam je potrdil tudi bralec."Na Volvo Cars Slovenija so rekli, da bodo to raziskali, ker je to kot tempirana bomba. Preverili bodo celo kronologijo avtomobila, da bi ugotovili, če se je kadar koli zgodilo, da bi morali moj avtomobil zaradi potencialno nevarne turbine vpoklicati, pa mene o tem niso obvestili," je povedal in dodal, da v 16 letih ni dobil niti enega klica glede vpoklica.

"Na osnovi doslej pridobljenih informacij ni zaslediti povezave z nobenim od aktualnih vpoklicev," pa so pojasnili na Volvo Cars Slovenija in dodali, da ima Volvo Car Corporation trenutno aktualen preventivni vpoklic št. R29939, ki se nanaša na določeno število vozil modelnega leta 2014–2019."Na podlagi analiz zanesljivosti, ki jih Volvo Car Corporation izvaja z namenom zagotavljanja ustrezne stopnje varnosti svojih vozil, je bilo ugotovljeno, da se v izjemno redkih primerih lahko zgodi, da se plastični sesalnik razvodnik zaradi prevelike vročine stopi in deformira. V skrajnem primeru lahko zaradi tega pride do pregrevanja motorja in njegove okvare. V zvezi s tem pripominjamo, da Volvo Cars do sedaj nima podatkov o poškodbah ali škodi, povezanih s tem pojavom," so pojasnili.

O omenjenih težavah so v podjetju v preteklem tednu obvestili vseh 1.538 lastnikov vozil, ki so predmet vpoklica. "Stranke smo obvestili, da v kolikor opazijo kakršno koli nepravilnost, povezano z delovanjem motorja, kot npr. osvetlitev kontrolne lučke motorja, nepravilno delovanje (ugašanje) motorja ali pomanjkanje moči motorja, naj se čim prej obrnejo na pooblaščeni servis Volvo. Stranke bomo redno obveščali o nadaljnjih korakih vpoklica," so še dodali.