'Najprej je pomodrel prst, nato cela roka. Bolečina je bila nevzdržna'

Natanko en teden po tem, ko ga je ugriznila strupena kača, je Branko Kolar za nekaj ur prekinil bolniški stalež. "Moral sem jih priti oskrbet, oskrba strupenih kač je moja domena," je povedal.

Kriv sem bil jaz, ne kača, pravi, ko opisuje, kaj se je dogajalo prejšnji ponedeljek. "Hranjenje je bilo planirano, one dobijo hrano na tri tedne, to je bilo dva dni prej. Oskrbovali smo normalno kot vsak ponedeljek terarije in nič ni bilo spornega, vedno uporabljamo te neprebojne rokavice," je pokazal. Problem se je pojavil, ko je bilo delo končano in je moral zapreti drsno steklo. Takrat se je proti njemu pognala kača, zaščitne rokavice je že snel.

Rano je spral pod hladno vodo in povil, asistent pa je takoj poklical rešilca. Kot je znano, so ga iz mariborske urgence nato v spremstvu policije urgentno peljali v ljubljanski klinični center, kjer imajo protistrupe za eksotične kače.

V Ljubljani so bili v 51 minutah, pripoveduje Kolar, nato pa je najprej dobil testno dozo protistrupa. "Mnogo ljudi je alergičnih na ta serum, ker so narejeni iz konjske ali ovčje plazme, in marsikatero telo to zavrača, ampak pri meni ni bilo težav in so mi dali potem polno dozo," danes pripoveduje Kolar.

Bolečina po ugrizu je bila nepopisna. "Jaz si ne predstavljam, kaj bi bilo, če ne bi dobil analgetikov, ker je kljub temu bila bolečina neznosna, kot da bi na enem žarečem oglju držal prst, tako je bolelo."

Ni pa takoj začelo boleti. "Najprej je prst otrdel, postal bel, potem popoldne, čez par ur, je pa začel modreti in je popolnoma pomodrel, roka mi je otekla do podlahti, ampak ko so mi začeli dozirati serum, je pa začelo to plahneti," se spominja grozljivega dneva.

Zanimivo je, da je Kolar pred leti, kot pripoveduje, s svojimi poznanstvi sam pomagal, da smo v Sloveniji dobili dodatne protistrupe za ugrize najbolj strupenih kač. Želi pa si, da bi njegova zgodba javnost opomnila, kako nepredvidljive in nevarne so lahko kače – le sekunda nepazljivosti se lahko konča tudi tragično.