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Najprej na dopust, nato na bolniško, a vseeno dosegljiv na telefon Progrosa

Ljubljana, 01. 07. 2026 19.14 pred 1 uro 3 min branja 52

Avtor:
Rene Markič
Boris Mijić

Poslanec Resnice Boris Mijić, ki državi dolguje več kot 30.000 evrov davkov in prispevkov, delavcem podjetja Progros pa še več, ob tem pa še naprej posluje prek ženinega podjetja, še vedno ni stopil pred kamere. Kot smo izvedeli, naj bi bil od ponedeljka na bolniški, kljub temu pa je bil še v začetku tega tedna dosegljiv na številko za zaposlovanje v podjetju Progros. Je njegovo delovanje v podjetju združljivo s funkcijo poslanca? Primer preverja KPK.

Predsednik DZ in prvi mož Resnice Zoran Stevanović je prejšnji teden zagotovil, da bo Boris Mijič ta teden stopil pred kamere in sam pojasnil dogajanje. "V vsakem primeru sem prepričan, da bo v naslednjem tednu lahko stopil pred kamere in pojasnil stvari," je dejal minulo sredo.

A po osmih dneh dopusta v juniju je Mijič od ponedeljka na bolniški. Na naše klice se ni odzival. Čeprav se je v začetku tedna kljub bolniški in dejstvu, da od sredine junija ni več direktor podjetja, javljal na klice za iskanje novih zaposlenih v podjetju Progros. Danes oglasi za to delo niso več na voljo.

Poslanec Boris Mijić
Poslanec Boris Mijić
FOTO: Bobo

S tem se odpira vprašanje o morebitni nezdružljivosti funkcije, zato na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) v predhodnem preizkusu preverjajo vlogo Mijiča v več podjetjih. "Poslanca Mijiča bi seveda, če bi ugotovili, da prihaja do nezdružljivosti, pozvali, da to preneha," je dejala predsednica KPK Katarina Bervar Sternad.

So pa to storili že pred tem. Poslanci morajo namreč v 30 dneh po nastopu funkcije prenehati opravljanje pridobitne dejavnosti, ki je nezdružljiva s funkcijo. KPK je vse, tudi Mijiča, o tem tudi obvestila. "Komisija ni prejela obvestila, s katerim bi nas o tem seznanil, oziroma dovoljenja delodajalca, zato ni mogoče sklepati, da gre za eno od zakonsko dovoljenih izjem," je dodala Bervar Sternadova.

Enako pa tudi iz državnega zbora; mandatno-volilna komisija v tem sklicu še ni izdala nobenega soglasja za delo poslancev drugje. Zakon o poslancih je namreč jasen: poslanec ne sme opravljati pridobitne in druge dejavnosti, ki po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, ni združljiva z opravljanjem javne funkcije.

Bo primer epilog iskal na sodišču?

Račun Progrosa je sicer že več kot leto dni blokiran. Podjetji Kolektor Koling in novomeški CGP bosta na blokiran račun podjetja Progros skupaj nakazali okoli 32.000 evrov, s čimer bodo poplačali davčne dolgove.

Na Finančni upravi RS zadeve zaradi odprtega postopka niso komentirali, je pa že zdaj znano, da nakazan denar ne bo pomenil izplačila plač za opeharjene delavce. Njim naj bi dolgove, kot je pred časom zatrdil, poplačal predsednik Resnice Stevanović.

Iz stranke sicer še naprej sporočajo, da zadeve, dokler teče preverjanje informacij znotraj stranke, ne bodo komentirali. Poudarjajo, da so se Stevanoviću javili trije delavci, medtem pa delavski svetovalnici precej več: okoli 15 posameznikov.

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"Gre za terjatve, ki se tičejo plačil, terjatve, ki se tičejo regresa, gre za plačne liste," našteva Goran Lukić iz delavske svetovalnice, ki je ob tem zanikal nekatere navedbe, da bi jim v svetovalnici preprečevali, da se obrnejo tudi na Stevanovića: "Mi nismo preprečevalci. Mi smo pravna oseba zasebnega prava, mi smo društvo, na katerega se lahko obrnejo delavci, ki se jim dogajajo krivice. Vse ostalo je pa čisto navadna politična maškarada."

Po prejetih vseh informacijah bodo zadevo predali ustreznim organom. Tako bi primer epilog lahko iskal tudi na sodišču.

boris mijič progros bolniška nezdružljivost funkcije

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KOMENTARJI52

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4krogci
01. 07. 2026 21.42
A na bolniski mu je dohtar zapisal da za boljse in hitrejse okrevanje je obvezno hoja na delovno mesto pri obnovi želežniške? V zaprtem prostoru tipa parlament z dostopom na streho pa iz varnostnih razlogov pa nesme?
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+1
1 0
Anion6anion
01. 07. 2026 21.38
Kje je Logarjev Skok da bo naprej red naredil med njimi samimi. Boj proti korupciji? Same besede
Odgovori
+1
1 0
4krogci
01. 07. 2026 21.43
A nisi opazu da Logarja oz. Demokratov ze od podpisa koalicijske pogodbe ni NIKJER?
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0 0
Iqos
01. 07. 2026 21.31
Takšne stvari bi moralo obravnavati kako drugo evropsko sodišče.
Odgovori
0 0
Sir Oliver
01. 07. 2026 21.30
Srbska SDS mafija.
Odgovori
+1
1 0
enaleteca
01. 07. 2026 21.27
Izvolitev tega resničarja Mijiča je nekaj najboljšega, kar se je zdaj zgodilo. :) Zdaj lahko točno vemo, kako se naša država bori korupciji in kriminalu. Ta grdi tip brez sramu grdo goljufa delavce, državo, volivce, laže, krade, ponareja dokumente, zdaj pa še zlorablja bolniško ... No, in še vedno dela nemoteno, kot da je nedolžna ovčka. Jaz pa se obremenjujem, če dobim kazen zaradi pretežke noge ...
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+2
2 0
enaleteca
01. 07. 2026 21.28
... bori proti korupciji in kriminalu. (popravek)
Odgovori
0 0
Anion6anion
01. 07. 2026 21.21
Zakaj je stranka SDS v tem primeru tiho? Ker jim pride prav, da oni neovirano harajo po državnih institucijah , novinarji pa temu ne sledijo, ker se že tri mesece ukvarjajo z resnico
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+4
4 0
enaleteca
01. 07. 2026 21.28
Se sprašuješ? Če so pa tudi sami taki "angelčki". :)
Odgovori
0 0
Anion6anion
01. 07. 2026 21.19
Če je mijic na bolniški me zanima kakšen režim gibanja mu je določil ZZZS
Odgovori
+6
6 0
BBcc
01. 07. 2026 21.21
👍Telefonski.😅😅🤣
Odgovori
+1
1 0
enaleteca
01. 07. 2026 21.31
Verjemi mi, da so še vedno zlorabe. Kaj vse jaz doživljam, kaj mi pacienti govorijo po telefonu. Nekateri mi že dobesedno ukazujejo, kaj naj napišem (da bi šli na morje, ker imajo kljub normalnimi izvidi težave z dihanjem, kožo in take neumnosti). :) Z moje strani ni nobenih pozitivnih odgovorov, tako da sem ta "grda". :)
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0 0
Perrun
01. 07. 2026 21.19
kje pa je un slavni preganjalec korupcije sedaj? Eni mu rečejo Logar, in imava svojo podružnico SDS.
Odgovori
+4
4 0
Anion6anion
01. 07. 2026 21.18
Če je stevo prej kričal da je v parlamentu "drh. al", potem je zdaj on del.te drha. li
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+6
6 0
Perrun
01. 07. 2026 21.17
priznam da mi gre kar na bruhanje ob vsej tej korupciji in mutnih poslov te nove koalicije (katere Resni.ca je de facto del nje).
Odgovori
+7
7 0
Anion6anion
01. 07. 2026 21.16
Zadevo bodo vlekli 6 mesecev, da ne bo nadomestnih volitev. Potem bo odstopljen. Resnica pa se bo hvalila kako poštena stranka so. Butale
Odgovori
+7
7 0
DasaizDalasa
01. 07. 2026 21.16
Gotof je! Novinci v politiki še niso natrenirani. Tale se je kar tako pojavil in bo tudi izginil podobno. Problemi so drugje.
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+2
2 0
Kana-1
01. 07. 2026 21.14
Naj nam bo za vzor.
Odgovori
0 0
proofreader
01. 07. 2026 21.14
Levičarji na dopustu ne dvigujejo telefona. Tudi sicer bolj redko.
Odgovori
+0
2 2
BBcc
01. 07. 2026 21.17
Janša maha z ladje dobaviteljem zdravstvene opreme kujeta dobiček.
Odgovori
+4
4 0
biggie33
01. 07. 2026 21.12
Mijo bo sam odstopil, ko mine 6 mesecev.. Stevanovića pa ne damo, to kar dela tip z levičarji je neprecenljivo..
Odgovori
-4
0 4
BBcc
01. 07. 2026 21.15
In kako sodeluje z Janšem neprecenljivo in overjeno.🙆😂😂😂
Odgovori
0 0
Uporabnik1536341
01. 07. 2026 21.10
Tip je pokvarjen,zelo dobro ve da ne bi smel sedeti v parlamentu.To ve tudi "ljubljeni",ampak ne more si privoščiti nesporazumov na začetku vladanja.Zato bodo storili vse,da ga zaščitijo.
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-2
2 4
sencina
01. 07. 2026 21.10
Pigi ker so prejšni kradli ni razlog da braniš sedanjega voluharja.Vse bi moral obsojat.Krivi so in morajo odgovarjat Tako pa kdor vlada gleda na isto lopovijo drugace na vse razen na ine iz svojih vrst.Zato pa smo tukaj ker noben ne odgovarja in ne gre v rest.
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+2
3 1
Pig Brother
01. 07. 2026 21.04
Mi je pa zanimivo, da se niste vžigal ko so kopneli miljoni državnega denarja in preplačila na vsakem projektu, kjer obstaja sum da je letelo na desetine miljonov če ne preko 100 . No sej zato pa je situacija takšna kot je.
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+3
5 2
jank
01. 07. 2026 20.57
Pa kako ga desničarski borci proti kriminalu in korupciji podpirajo in ne samo to, družno napadajo vse, ki razkrivajo njegove svinjerije. Kar pomeni, da je za njih kriminal in korupcija desničarjev pravica in plemenito dejanje.
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+7
10 3
tito73
01. 07. 2026 20.58
👍👍👍
Odgovori
+1
4 3
flojdi
01. 07. 2026 20.55
.sumim da se zdalec ni edini tak" tam"
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
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