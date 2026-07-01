Najprej na dopust, nato na bolniško, a vseeno dosegljiv na telefon Progrosa

Predsednik DZ in prvi mož Resnice Zoran Stevanović je prejšnji teden zagotovil, da bo Boris Mijič ta teden stopil pred kamere in sam pojasnil dogajanje. "V vsakem primeru sem prepričan, da bo v naslednjem tednu lahko stopil pred kamere in pojasnil stvari," je dejal minulo sredo. A po osmih dneh dopusta v juniju je Mijič od ponedeljka na bolniški. Na naše klice se ni odzival. Čeprav se je v začetku tedna kljub bolniški in dejstvu, da od sredine junija ni več direktor podjetja, javljal na klice za iskanje novih zaposlenih v podjetju Progros. Danes oglasi za to delo niso več na voljo.

Poslanec Boris Mijić FOTO: Bobo

S tem se odpira vprašanje o morebitni nezdružljivosti funkcije, zato na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) v predhodnem preizkusu preverjajo vlogo Mijiča v več podjetjih. "Poslanca Mijiča bi seveda, če bi ugotovili, da prihaja do nezdružljivosti, pozvali, da to preneha," je dejala predsednica KPK Katarina Bervar Sternad. So pa to storili že pred tem. Poslanci morajo namreč v 30 dneh po nastopu funkcije prenehati opravljanje pridobitne dejavnosti, ki je nezdružljiva s funkcijo. KPK je vse, tudi Mijiča, o tem tudi obvestila. "Komisija ni prejela obvestila, s katerim bi nas o tem seznanil, oziroma dovoljenja delodajalca, zato ni mogoče sklepati, da gre za eno od zakonsko dovoljenih izjem," je dodala Bervar Sternadova. Enako pa tudi iz državnega zbora; mandatno-volilna komisija v tem sklicu še ni izdala nobenega soglasja za delo poslancev drugje. Zakon o poslancih je namreč jasen: poslanec ne sme opravljati pridobitne in druge dejavnosti, ki po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, ni združljiva z opravljanjem javne funkcije.

Bo primer epilog iskal na sodišču?

Račun Progrosa je sicer že več kot leto dni blokiran. Podjetji Kolektor Koling in novomeški CGP bosta na blokiran račun podjetja Progros skupaj nakazali okoli 32.000 evrov, s čimer bodo poplačali davčne dolgove. Na Finančni upravi RS zadeve zaradi odprtega postopka niso komentirali, je pa že zdaj znano, da nakazan denar ne bo pomenil izplačila plač za opeharjene delavce. Njim naj bi dolgove, kot je pred časom zatrdil, poplačal predsednik Resnice Stevanović. Iz stranke sicer še naprej sporočajo, da zadeve, dokler teče preverjanje informacij znotraj stranke, ne bodo komentirali. Poudarjajo, da so se Stevanoviću javili trije delavci, medtem pa delavski svetovalnici precej več: okoli 15 posameznikov.