Najprej nekaj ploh, v nedeljo nova hladna fronta, nato zjasnitev

Na današnje vreme bo vplivala višinska motnja s hladnim zrakom, zaradi katere popoldne ne bo minilo brez ploh. Na vzhodu lahko tudi zagrmi. Ob nevihtah lahko prehodno zapiha veter severnih smeri. Najvišja dnevna temperatura bo od 10 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri do 18 stopinj Celzija, napoveduje Arso.
Tudi v soboto bo sprva še delno jasno z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo v nižinah. Popoldne in zvečer bo od jugozahoda naraščala oblačnost. Predvsem ob gorskih pregradah jugozahodne Slovenije in na Notranjskem so ob tem možne tudi padavine, ki se lahko nadaljujejo tudi v noč na nedeljo. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižja jutranja temperatura bo od 0 do 7, ob morju okoli 9, najvišja dnevna pa od 12 do 18 stopinj Celzija.
V nedeljo zjutraj in dopoldne bodo v južni polovici Slovenije še možne krajevne padavine, drugod bo delno jasno z jutranjo meglo v nižinah. Popoldne nas bo od severa prešla hladna fronta, ki bo prinesla novo pošiljko padavin. Te bodo do večera postopno ponehale. Zapihal bo severni veter.
Začetek prihodnjega tedna bo suh z jutranjo meglo po nižinah.
