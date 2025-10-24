Svetli način
Najprej nekaj ploh, v nedeljo nova hladna fronta, nato zjasnitev

Ljubljana, 24. 10. 2025 12.01 | Posodobljeno pred 11 minutami

N.L.
Po nočnem prehodu hladne fronte se je predvsem na vzhodu države in na Primorskem zjasnilo, drugod še vztraja megla ali nizka oblačnost. Čez dan bodo še možne plohe, tudi za vikend bo po napovedih Agencije za okolje še nekaj padavin, začetek prihodnjega tedna, ko bodo šolarji na počitnicah, bo v znamenju suhega jesenskega vremena. Še pred tem nas bo znova prešla hladna fronta.

Na današnje vreme bo vplivala višinska motnja s hladnim zrakom, zaradi katere popoldne ne bo minilo brez ploh. Na vzhodu lahko tudi zagrmi. Ob nevihtah lahko prehodno zapiha veter severnih smeri. Najvišja dnevna temperatura bo od 10 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri do 18 stopinj Celzija, napoveduje Arso. 

Tudi v soboto bo sprva še delno jasno z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo v nižinah. Popoldne in zvečer bo od jugozahoda naraščala oblačnost. Predvsem ob gorskih pregradah jugozahodne Slovenije in na Notranjskem so ob tem možne tudi padavine, ki se lahko nadaljujejo tudi v noč na nedeljo. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižja jutranja temperatura bo od 0 do 7, ob morju okoli 9, najvišja dnevna pa od 12 do 18 stopinj Celzija.

Začenjajo se jesenske počitnice.
Začenjajo se jesenske počitnice. FOTO: Bobo

V nedeljo zjutraj in dopoldne bodo v južni polovici Slovenije še možne krajevne padavine, drugod bo delno jasno z jutranjo meglo v nižinah. Popoldne nas bo od severa prešla hladna fronta, ki bo prinesla novo pošiljko padavin. Te bodo do večera postopno ponehale. Zapihal bo severni veter.

Začetek prihodnjega tedna bo suh z jutranjo meglo po nižinah.

