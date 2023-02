Najprej občutna otoplitev, nato pa vrhunec letošnje zime?

To statistiko bi lahko nekoliko popravil prihodnji teden, ko nas bo iznad polarnih predelov dosegla zelo hladna zračna masa. Mrzel zrak se bo na južno stran Alp začel širiti že v nedeljo. Najnižje temperature bomo pri nas predvidoma izmerili med torkom in petkom, ko se živo srebro marsikje verjetno tudi čez dan ne bo dvignilo nad ničlo, ob jasnih nočeh brez vetra pa se bo lahko tudi po nižinah ohladilo pod –10 stopinj Celzija. Za zdaj ne kaže, da bi nam ta ohladitev prinesla (obilnejše) padavine, a ta napoved se lahko tudi še spremeni.

Eden od pokazateljev, kako dobro ali slabo zimo imamo, je poleg snežne odeje tudi število ledenih dni, o katerih govorimo, ko se temperatura tudi popoldne ne dvigne nad ničlo. V tem pogledu je letošnja zima še posebej skromna, saj smo po nižinah večjega dela Slovenije do zdaj imeli le dva takšna dneva, medtem ko do konca januarja povprečno beležimo okoli 15 ledenih dni.

Za nami sta že dve tretjini meteorološke zime, ki se po nižinah nista preveč izkazali. Poleg Primorske namreč tudi večji del nižin vzhodne Slovenije še vedno ostaja brez snežne odeje, in to kljub temu, da januarja marsikje še nikoli nismo izmerili toliko padavin kot letos.

V tem tednu velika temperaturna nihanja med nočjo in dnevom

Danes bo sončno. Nebesno modrino bodo občasno nekoliko zastirali le tanki koprenasti oblaki, ki se bodo k nam širili od severozahoda. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter, tako da lahko pričakujemo zelo visoke temperature za začetek februarja. V večjem delu Slovenije bomo izmerili od 8 do 12 stopinj Celzija, še kakšna stopinja več bo ob morju. Precej toplo bo tudi v višjeležečih alpskih dolinah, kjer bodo termometri pokazali okoli 5 stopinj Celzija.

Jutri se bo oblačnost nekoliko zgostila. Popoldne bo predvsem na severu in vzhodu Slovenije nastalo nekaj ploh. V petek in soboto bo prevladovalo delno jasno vreme z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Oblaki bodo nekoliko gostejši na severozahodu države, kjer bo lahko občasno še padla kakšna kaplja dežja. Čez dan bo zelo toplo z najvišjimi temperaturami do 15 stopinj Celzija in tudi noči zaradi oblačnosti in vetra ne bodo več tako hladne.

Ne glede na občutno otoplitev, ki bo v prihodnjih dneh dosegla tudi naša smučišča, bodo razmere za smuko še naprej ugodne, saj bo zrak ostal razmeroma suh. Trenutno obratujejo vsa naša višjeležeča smučišča in tudi veliko nižjeležečih smučišč, ki jih prekriva bolj ali manj debela snežna odeja. Največ snega, 170 centimetrov, imajo na Kaninu, več kot meter debelo snežno odejo beležijo tudi na Cerknem, Pohorju, Rogli, Voglu, Soriški planini, Golteh in Gačah. Na preostalih smučiščih je snežna odeja debela od 30 do 80 centimetrov.