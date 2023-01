Najprej obljube o ustrezni skrbi za živali, nato mrzel tuš: 'To je norčevanje!'

Le tri dni po posvetu Za boljšo prihodnost živali, ki je na pobudo predsednice Urške Klakočar Zupančič potekal v DZ in na katerem so se zavzeli za zakonodajo, ki bo bolj prijazna do živali, so zavetišča po državi dobila sporočilo s kmetijskega ministrstva o predlogu pravilnika, ki med drugim vsebuje višino stroškov, ki jih bo država pokrila za tiste živali, ki so po 120 dneh še vedno v zavetišču. Gre za korak v pravo smer, saj se razbremenjuje že tako preobremenjena zavetišča, a kaj, ko je višina zneskov povsem nerealna in sramotno nizka.

Ministrstvo za kmetijstvo je 19. januarja objavilo Pravilnik o merilih za določitev stroškov dnevne oskrbe psov in mačk, ki se financirajo iz proračuna RS. Gre za predlog predpisa, ki je trenutno v javni obravnavi, kar pomeni, da do 3. februarja nanj zbirajo komentarje zainteresiranih skupin. Ko so predlog v petek posredovali različnim zavetiščem po Sloveniji, so mnogi upravljalci zavetišč zgroženo prebirali vsebino, sledil je plaz razočaranja in jeze.

icon-expand Del predloga pravilnika, kjer določa višino stroškov, ki bi jih za posamezno žival krila država na dan. FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

Še posebej, ker je bila objava le tri dni po posvetu o zaščiti živali, ki ga je organizirala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, kjer so se zavzeli za zakonodajo, ki bo bolj prijazna do živali, pa naj gre za rejne živali ali za hišne ljubljenčke. Namreč, predsednica DZ je na posvetu izpostavila kot ključno nalogo nove zakonodaje primerno obravnavo in ustrezno skrb za živali. Kot je dejala, bo zakon o varstvu in zaščiti živali najverjetneje noveliran, predlogi sprememb pa so že v koalicijskem usklajevanju. Po besedah premierja Roberta Goloba pa so v koaliciji naklonjeni temu, da se poveča zaščita vseh živali. Potrdil je besede predsednice DZ, da je v koalicijskem usklajevanju več zakonskih predlogov. Verjame, da bodo našli rešitve, s katerimi bodo obravnavano področje naslovili tako, da bo to v korist živali in ljudi.

icon-expand Predsednica DZ ves čas tako rada poudarja, da je med prednostnimi nalogami njenega mandata izboljšanje zaščite živali. FOTO: Bobo

Velike besede, še večje obljube, nato pa šok: 'Kdo se dela norca iz nas?" Društvo za zaščito živali Novo mesto je na svojem Facebook profilu po preučitvi pravilnika in objavi vsebine zapisalo: "Takole so si na ministrstvu za kmetijstvo zamislili izračun stroškov dnevne oskrbe, ki bi jih država plačala zavetiščem iz naslova dolgotrajne oskrbe (po 120 dneh). Za primerjavo pa zraven hrana srednjega kakovostnega ranga (pustimo ob strani, da nemalokrat potrebujejo visoko kvalitetno oskrbo in ne povprečno) iz ugodne spletne trgovine, varčno 800g pakiranje = slabih 60 centov na dan za 3kg mačko." Prav tako se sprašujejo, kje so v svojem izračunu upoštevali stroške kot so posip za mačje stranišče, oprema, potrošni material (čistila, rokavice), elektriko in pa delo? "Očitno niso," odgovarjajo razočarano in dodajajo: "Tole objaviti tri dni po famoznem posvetu o zaščiti živali, ki naj bi prinesel toliko težko pričakovanih sprememb, je milo rečeno norčevanje."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Prav nič manj razočarani niso v Zavetišču Horjul, kjer so na svojem Facebook profilu sporočili, da so "po velikih in lepih besedah na posvetu" dobili e-pošto, pod katero je podpisana ministrica za kmetijstvo Irena Šinko. "Družba je dovolj zrela, da lahko sprejmemo zakon, ki prepoveduje evtanazijo zdravih živali, so rekli pred letom in dobrimi tremi meseci. Rekli so tudi, da bodo zdaj te živali preživljale občine 30 dni, imetniki zavetišč 90 dni, po tem pa stroške prevzema država. Imetnikom zavetišč tako namenjajo 6 evrov na mesec za mačko, lažjo od treh kilogramov, 12 evrov za mačko, težjo od treh kilogramov. Pa še 12 evrov za psa do 10 kilogramov, 40,5 evra za psa od 11-30 kilogramov in 60 evrov za psa, težjega od 30 kilogramov. Če prevedemo tako po domače, da bomo vsi razumeli: država želi, da tudi po 120 dneh imetniki zavetišč plačujejo vse, razen npr. 6 evrov na mesec za mačko. Humoristi eni," dodajajo v horjulskem zavetišču in opozarjajo, da so zavetišča polna, prav tako se odpovedujejo pogodbe občinam, novih zavetišč pa ni.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Nam se občutki nemoči, razočaranja, krivice, ponižanja ... in kar je še takšnega, nikakor ne poležejo," pa svoj zapis na temo predloga pravilnika na Facebooku začenjajo v zavetišču za živali Mačja hiša. "Nekateri se iz državnega proračuna vozijo na Dunaj za slabih 8000 evrov na koncert, ti isti od nas zahtevajo in nam določajo, da bi morali za ta denar cel mesec v skladu z zakonodajo skrbeti za 1300 mačk!"

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Mariborsko zavetišče: Znesek povračila je zelo podcenjen V Zavetišču za živali Maribor, s katerim upravlja Javno podjetje Snaga iz Skupine JHMB, ob pregledu pripravljenega pravilnika menijo, da so zapisana pravila financiranja zaskrbljujoča predvsem iz dveh razlogov, in sicer je po njihovem mnenju predviden znesek povračila dnevnih stroškov za hrano živali zelo podcenjen, saj "za predviden znesek zagotovo ni moč nahraniti živali tako z ustrezno količino kot ustrezno kakovostjo hrane, ki jo te živali potrebujejo," navajajo v svojem odgovoru. Drugi razlog pa je ta, "da je v pravilniku povsem izvzet strošek osebja - oskrbnikov, ki dnevno skrbijo za živali v zavetišču – hranjenje, čiščenje, nega, sprehajanje – in so nepogrešljiv del vsakdana v zavetišču, s čimer so seveda povezani tudi znatni stroški." "S takšnimi pravili financiranja, predlaganimi s pravilnikom, zagotovo ni moč zagotoviti delovanja zavetišč pod normalnimi pogoji," opozarjajo in dodajajo: "V prvi vrsti pa je nasploh treba čim prej urediti zakonodajo na tem področju v smeri, da zavetišča dolgoročno ne bodo potrebna v takšnem obsegu, pri čemer je potreben dvig odgovornosti lastnikov živali in tako ustrezno sankcioniranje neodgovornih skrbnikov živali." Na kmetijskem ministrstvu mirijo, da je predlog šele v javni obravnavi Na pristojnem kmetijskem ministrstvu na naša vprašanja o vsebini predloga in njegovi primernosti odgovarjajo skopo: "Zakon o zaščiti živali v 31. členu določa, da stroške dnevne oskrbe za živali po 120. dnevu sprejema v zavetišče krije Republika Slovenija, da ti stroški obsegajo zagotavljanje potreb po hrani, vodi in ustrezno veterinarsko oskrbo in da podrobnejša merila za izračun stroškov predpiše minister." Odgovornost glede izračunanih vrednosti pa prenašajo na Nacionalni center za dobrobit živali, saj je predlog pravilnika pripravljen na podlagi njihovega strokovnega mnenja, navajajo in dodajajo: "Cene, ki so določene v predlogu pravilnika, so prehodne narave in veljajo do potrditve cenikov zavetišč."

Predlog pravilnika je trenutno v fazi javne razprave, ki je namenjena javnosti, da predlaga, kako pravilnik izboljšati, seveda ob upoštevanju obstoječih pravnih okvirjev. —Ministrstvo za kmetijstvo

V dodatnem odgovoru navajajo, da so v 6. členu predloga pravilnika določene začasne cene hrane in vode do dokončne potrditve cenikov. "Začasne cene so bile določene s strani UVHVVR ob upoštevanju meril Nacionalnega centra za dobrobit živali (količina potrebne hrane glede na vrsto živali)," še odgovarjajo. Seveda smo odziv pridobili tudi s strani Nacionalnega centra za dobrobit živali, kjer so nam pojasnili, da so na zaprosilo UVHVVR podali merila in strokovno mnenje glede obsega dnevne potrebe psov in mačk po hrani in vodi ter osnovni veterinarski oskrbi. Strokovno mnenje je bilo pripravljeno na osnovi smernic oziroma prehranskih priporočil FEDIAF (European Pet Food Industry Federation), ki so dostopne na njihovi spletni strani. Prav tako so za oceno stroškov veterinarske oskrbe pripravili poizvedbo provprečnih neto cen veterinarskih storitev, materiala in zdravil, in sicer na dan 15. november lani. Cen oni niso izračunali. "Cene so izračunali na UVHVVR. Mi smo jim poslali formule za izračune dnevnih potreb živali po hranilih glede na telesno maso," odgovarja Ožbalt Podpečan, veterinar in vodja centra.

icon-expand Za psa med 11 in 30 kilogrami teže se predvideva kritje stroškov v višini dobrih 40 evrov na mesec - za hrano in seveda ustrezno oskrbo. FOTO: Shutterstock

Kaj prinaša predlog pravilnika? Ta pravilnik določa merila za izračun stroškov dnevne oskrbe psov in mačk v zavetišču, ki jih po 120 dneh od dneva, ko je bila žival nameščena v zavetišče, krije Republika Slovenija. Pravilnik opredeljuje tudi, kaj je ustrezna veterinarska oskrba, prav tako določa, kdaj zavetišče ni upravičeno do povračila stroškov dnevne oskrbe za žival, in sicer, če se žival skoti v zavetišču po 70 dneh od sprejema mačke oziroma psice v zavetišče, prav tako ni zavetišče ni upravičeno do povračila stroškov za tisto žival, za katero ni ves čas namestitve v zavetišču rednih objav za oddajo, pa tudi ne za tisto žival, ki ni bila usmrčena, pa je neozdravljivo bolna ali poškodovana, težko prizadeta, poginjajoča ali je dosegla tako starost, da ji odpovedujejo osnovne življenjske funkcije in je po veterinarski presoji usmrtitev upravičena. Do povračila stroškov pa niso upravičene tudi tiste živali, ki so nevarne je po presoji uradnega veterinarja usmrtitev upravičena. V 4. členu je natančno navedeno, katera merila se upoštevajo za izračun stroškov dnevne oskrbe, in sicer za psa in za mačko:

Odrasla mačka potrebuje med 50 in 70 gramov kakovostne suhe hrane na dan. Seveda je količina močno odvisna od teže in pa predvsem aktivnosti posamezne mačke, saj je jasno, da bolj aktivne mačke potrebujejo več hrane oziroma hrano, ki je bolj energijska. Če pogledamo, koliko stane na spletu kilogram suhe hrane srednjega kakovostnega razreda, vidimo, da je cena, če kupujemo na veliko, torej varčna pakiranja, okoli 8 evrov na kilogram. To pomeni, da bi takšna hrana za eno odraslo mačko na mesec stala najmanj 12 do skoraj 17 evrov. V primeru mačke, težje od 3 kilogramov, bi država namenila mesečno 12 evrov, a je očitno pozabila, na ostale stroške oskrbe.

Za psa telesne mase do 10 kg zajema strošek do 140 g suhe snovi v hrani srednjega kakovostnega razreda, ki v navedeni količini zadovolji energetske potrebe 559 kcal srednje aktivnega psa do 10 kg telesne mase, in do 500 ml vode. Za psa telesne mase nad 10 do 30 kg zajema strošek do 420 g suhe snovi v hrani srednjega kakovostnega razreda, ki v navedeni količini zadovolji energetske potrebe 1677 kcal srednje aktivnega psa nad 10 do 30 kg telesne mase, in do 1500 ml vode. Za psa telesne mase nad 30 kg zajema strošek do 650 g suhe snovi v hrani srednjega kakovostnega razreda, ki v navedeni količini zadovolji energetske potrebe 2555 kcal srednje aktivnega psa nad 30 kg telesne mase, in do 3000 ml vode. Za mačko telesne mase do 3 kg zajema strošek do 45 g suhe snovi v hrani srednjega kakovostnega razreda, ki v navedeni količini zadovolji energetske potrebe 190 kcal srednje aktivne mačke do 3 kg telesne mase, in do 150 ml vode. Za mačko telesne mase nad 3 kg zajema strošek do 90 g suhe snovi v hrani srednjega kakovostnega razreda, ki v navedeni količini zadovolji energetske potrebe 380 kcal srednje aktivne mačke nad 3 kg telesne mase, in do 300 ml vode. Glede izračuna stroškov dnevne oskrbe, ki se nanašajo na ustrezno veterinarsko oskrbo, pa se upoštevata naslednji merili: strošek porabljenega materiala in strošek dela veterinarja, pri čemer strošek dela veterinarja ne sme biti višji, kot je storitev v objavljenem ceniku veterinarske organizacije, ki storitev opravi.

icon-expand Muca v zavetišču Gmajnice čaka na svojega posvojitelja. FOTO: Luka Kotnik