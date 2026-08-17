Padavine že zajele del države, proti večeru nevihte

Danes bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne in proti večeru od severa prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Po prehodu fronte se bo tudi hitro ohladilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).
Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla.
Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.
Ohladitev bo kratkotrajna
V sredo bo povečini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče – temperature naj bi se v večjem delu države znova povzpele na okoli 30 stopinj Celzija. Zapihal bo jugozahodni veter.
V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik. V petek pa naj bi se padavine razširile nad vso državo.
Vseeno so prihajajoče padavine za marsikatero prizadeto kmetijsko panogo prepozne, saj bodo omilile le površinsko sušo.
Za številne kmetijske kulture je bilo obdobje suše in visokih temperatur predolgo, zato si kljub dežju ne bodo več opomogle, opozarjajo strokovnjaki.
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