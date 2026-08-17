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Slovenija

Padavine že zajele del države, proti večeru nevihte

Ljubljana, 17. 08. 2026 07.35 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
Ti.Š. STA
V nadaljevanju tedna se po napovedih vremenoslovcev več dežja, predvsem na zahodu države, obeta v četrtek.

Po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur naj bi teden prinesel nekaj olajšanja. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo dosegla hladna fronta, glavnina dogajanja bo popoldne in zvečer, ko bo državo prešel pas neviht. Več padavin je pričakovati v drugi polovici tedna, a te za prizadete kmetijske kulture večinoma ne prinašajo rešitve.

Nastajale bodo krajevne plohe, pri čemer ni izključena tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. (Slika je simbolična)
Nastajale bodo krajevne plohe, pri čemer ni izključena tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. (Slika je simbolična)
FOTO: Luka Kotnik

Danes bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne in proti večeru od severa prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Po prehodu fronte se bo tudi hitro ohladilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).

Radarska slika padavin
Radarska slika padavin
FOTO: Arso

Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla.

V delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Ohladitev bo kratkotrajna

V sredo bo povečini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče – temperature naj bi se v večjem delu države znova povzpele na okoli 30 stopinj Celzija. Zapihal bo jugozahodni veter.

V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik. V petek pa naj bi se padavine razširile nad vso državo.

V nadaljevanju tedna se po napovedih vremenoslovcev več dežja, predvsem na zahodu države, obeta v četrtek.
V nadaljevanju tedna se po napovedih vremenoslovcev več dežja, predvsem na zahodu države, obeta v četrtek.
FOTO: Bobo

Vseeno so prihajajoče padavine za marsikatero prizadeto kmetijsko panogo prepozne, saj bodo omilile le površinsko sušo.

Za številne kmetijske kulture je bilo obdobje suše in visokih temperatur predolgo, zato si kljub dežju ne bodo več opomogle, opozarjajo strokovnjaki.

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KOMENTARJI9

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okioki
17. 08. 2026 08.49
Tudi če bo dež, je že vse uničeno.
Odgovori
0 0
športnik66
17. 08. 2026 08.36
Na Gorenjskem na dež še kar čakamo...do sedaj ni padla niti ena kaplja. 😭
Odgovori
+2
3 1
wsharky
17. 08. 2026 08.26
zdaj ko bo deževalo pa se bo lahko nadaljevala sezona piknikov v naravi in ne na balkonu
Odgovori
+3
3 0
Buča hokaido
17. 08. 2026 08.17
Ne vem, kaj je slabše - da kmetje niso smeli zalivati zaradi "varčevanja z vodo" ali pa, da so uničeni pridelki in bo država, torej mi vsi, spet pokrivali škodo. Enkrat bo vode spet dovolj. Domačih pridelkov pa ne bo. Vodovodni sistemi črpajo vodo iz globin, četudi so reke suhe.
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+2
3 1
jedupančpil
17. 08. 2026 08.43
ja razumi ce mores :) tako kot zamaski na plastenkah ... k da bi sam sebe kavsnu :)
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+2
2 0
mali.mato
17. 08. 2026 08.16
Kaj na 24ur in M M C imate enako sliko dežnika?
Odgovori
+8
8 0
progresivnidaveknastanovanja
17. 08. 2026 08.26
si pa kr dober da si uspel to opazit pa da sploh pogledaš sliko, ko Mentalist : )
Odgovori
+2
2 0
N0EL
17. 08. 2026 08.36
Isti AI 🤭
Odgovori
+2
2 0
jedupančpil
17. 08. 2026 08.44
STA .... to pregledas pa prec vidis kaksna bo kvaliteta clanka :)
Odgovori
+1
1 0
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