Najprej otoplitev, konec tedna pa nov preobrat

Po zelo ustaljenem in razmeroma hladnem vremenu, ki je zaznamovalo zadnja dva tedna, se začenja obdobje zelo spremenljivega vremena. Najprej nas bo ob jugozahodniku dosegla precejšnja otoplitev. Najbolj se bodo ogrela jutra, saj se temperature marsikje ne bodo več spuščale pod 10 stopinj Celzija.

Na zahodu bo v naslednjih dneh pogosto deževalo, medtem ko bo na vzhodu prevladovalo suho in deloma sončno vreme. Tam bo tudi najtopleje. V četrtek, ko se bo nad nami zadrževal najtoplejši zrak, bodo lahko popoldanske temperature ponekod celo presegle 20 stopinj Celzija.

A že proti koncu tedna nas čaka nov preobrat. Nad naše kraje se bo začela spuščati nova gmota hladnejšega zraka, pod vplivom hladnih severnih vetrov pa bomo nato verjetno ostali vse do konca meseca. Oktober bo tako postal šele drugi mesec v letošnjem letu, ki bo hladnejši od dolgoletnega povprečja.

Ob prehodu hladne fronte se bo meja sneženja po trenutnih napovedih spustila podobno nizko kot v začetku meseca, zato bo lahko sneg pobelil tako visokogorje kot tudi sredogorje. Če se bo v naslednjem tednu zjasnilo, pa lahko jutra znova prinesejo slano.

Prilagamo animacijo otoplitve in ponovne ohladitve. Temperatura se bo v prihodnjih dneh najprej dvignila, nato pa znova spustila. Animacija prikazuje gibanje temperature na nadmorski višini okoli 1500 metrov, kjer je lažje spremljati spremembe zračnih mas, saj so razlike med dnevom in nočjo v prostem ozračju manj izrazite.