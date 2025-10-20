Svetli način
Slovenija

Najprej otoplitev, konec tedna pa nov preobrat

Ljubljana, 20. 10. 2025 10.35 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Rok Nosan
Komentarji
9

Začenja se obdobje zelo spremenljivega vremena. Najprej nas bo ob jugozahodniku dosegla precejšnja otoplitev. A že proti koncu tedna nas čaka nov preobrat. Nad naše kraje se bo začela spuščati nova gmota hladnejšega zraka.

Slana
Slana FOTO: Shutterstock

Po zelo ustaljenem in razmeroma hladnem vremenu, ki je zaznamovalo zadnja dva tedna, se začenja obdobje zelo spremenljivega vremena. Najprej nas bo ob jugozahodniku dosegla precejšnja otoplitev. Najbolj se bodo ogrela jutra, saj se temperature marsikje ne bodo več spuščale pod 10 stopinj Celzija.

Na zahodu bo v naslednjih dneh pogosto deževalo, medtem ko bo na vzhodu prevladovalo suho in deloma sončno vreme. Tam bo tudi najtopleje. V četrtek, ko se bo nad nami zadrževal najtoplejši zrak, bodo lahko popoldanske temperature ponekod celo presegle 20 stopinj Celzija.

A že proti koncu tedna nas čaka nov preobrat. Nad naše kraje se bo začela spuščati nova gmota hladnejšega zraka, pod vplivom hladnih severnih vetrov pa bomo nato verjetno ostali vse do konca meseca. Oktober bo tako postal šele drugi mesec v letošnjem letu, ki bo hladnejši od dolgoletnega povprečja.

Ob prehodu hladne fronte se bo meja sneženja po trenutnih napovedih spustila podobno nizko kot v začetku meseca, zato bo lahko sneg pobelil tako visokogorje kot tudi sredogorje. Če se bo v naslednjem tednu zjasnilo, pa lahko jutra znova prinesejo slano.

Prilagamo animacijo otoplitve in ponovne ohladitve. Temperatura se bo v prihodnjih dneh najprej dvignila, nato pa znova spustila. Animacija prikazuje gibanje temperature na nadmorski višini okoli 1500 metrov, kjer je lažje spremljati spremembe zračnih mas, saj so razlike med dnevom in nočjo v prostem ozračju manj izrazite.

vreme zima ohladitev temperature sneg
KOMENTARJI (9)

vvvilice
20. 10. 2025 11.37
+1
Indijansko poletje smo rekli včasih. Nič novega.
ODGOVORI
1 0
vvvilice
20. 10. 2025 11.37
+1
Cepljenje je za gripo, ne proti. Kolegi v službi, ki so se cepili, so dobili gripo, nejateri celo vtežji obliki. Drugi pa kakor kdo.
ODGOVORI
1 0
Lujzek Biber
20. 10. 2025 11.16
-4
Še malo pa zašponamo.
ODGOVORI
0 4
Monster_cat
20. 10. 2025 11.13
-1
Malo čudno to......z razlogom povsod reklame za cepljenje za gripo?....tud za kovid sem slisu reklamo 🙄
ODGOVORI
2 3
Monster_cat
20. 10. 2025 11.13
+2
prot gripi*
ODGOVORI
2 0
Rožice so zacvetele
20. 10. 2025 11.16
+4
Vsako leto, že vsaj 50 let so vedno ob takem času. Kaj naj bi bilo čudno? Redko je gripa tudi poleti.
ODGOVORI
4 0
boslo
20. 10. 2025 11.06
+0
Spremenljivo vreme.. tega v yugi ni bilo...
ODGOVORI
2 2
Sir Oliver
20. 10. 2025 10.52
+3
Ne bo nič hudega POP TV. Vi in vaši kataklizmični naslovi.
ODGOVORI
4 1
