Najprej posnetki in tožba, zdaj poravnava

Odvetnica Nina Zidar Klemenčič je v prisluhih, objavljenih tik pred parlamentarnimi volitvami, med drugim dejala, da je z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem lahko, saj da "ima svojih 10 odstotkov" , zaradi česar jo je ta tožil, od nje pa zahteval 25.000 odškodnine in opravičilo.

V sporočilu po dosegu poravnave, ki sta jo podpisala oba, pa zdaj piše, da Zidar Klemenčičeva nima lastnih zaznav ali vedenja o kakršnih koli neprimernih ravnanjih, ki so bila o županu Jankoviću predstavljena v prisluhih. Prav tako – kot piše – nima dokazov ali vedenja, da bi Janković ali z njim povezane osebe kadarkoli zahtevale, dale ali prejele kakršnokoli provizijo, podkupnino ali nedovoljeno korist.

Še več o tem, zakaj Nina Zidar Klemenčič zdaj spreminja svoje izjave pa v oddaji 24UR ZVEČER ob 21.30.

Ob tem pa tudi, da prisluhi ne odražajo resničnosti, ki jo pozna Zidar Klemenčičeva. Obe podpisani strani na podlagi forenzičnega poročila namreč trdita, da posnetki niso izvirne datoteke, temveč da gre za naknadno prirejene oziroma obdelane posnetke.

Janković za dodatna pojasnila danes ni bil na voljo, Zidar Klemenčičeva pa pravi, da je poravnava edina racionalna rešitev, saj da sta bila v tej akciji zlorabljena oba.