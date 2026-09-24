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Najprej posnetki in tožba, zdaj poravnava

Ljubljana, 24. 09. 2026 19.38 pred 1 uro 1 min branja 116

Avtor:
Rene Markič
Zoran Janković

Najprej posnetki z namigi na provizije, nato vložena tožba. Odvetnica Nina Zidar Klemenčič in ljubljanski župan Zoran Janković pa sta zdaj sklenila poravnavo. Odvetnica trdi, da so bili posnetki, objavljeni pred volitvami, prirejeni in da o županovi domnevni koruptivnosti ne ve ničesar, Janković pa je umaknil kazensko in odškodninsko tožbo proti njej.

Odvetnica Nina Zidar Klemenčič je v prisluhih, objavljenih tik pred parlamentarnimi volitvami, med drugim dejala, da je z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem lahko, saj da "ima svojih 10 odstotkov", zaradi česar jo je ta tožil, od nje pa zahteval 25.000 odškodnine in opravičilo.

Ljubljanski župan Zoran Janković in odvetnica Nina Zidar Klemenčič sta dosegla poravnavo.
Ljubljanski župan Zoran Janković in odvetnica Nina Zidar Klemenčič sta dosegla poravnavo.
FOTO: POP TV

V sporočilu po dosegu poravnave, ki sta jo podpisala oba, pa zdaj piše, da Zidar Klemenčičeva nima lastnih zaznav ali vedenja o kakršnih koli neprimernih ravnanjih, ki so bila o županu Jankoviću predstavljena v prisluhih. Prav tako – kot piše – nima dokazov ali vedenja, da bi Janković ali z njim povezane osebe kadarkoli zahtevale, dale ali prejele kakršnokoli provizijo, podkupnino ali nedovoljeno korist.

Še več o tem, zakaj Nina Zidar Klemenčič zdaj spreminja svoje izjave pa v oddaji 24UR ZVEČER ob 21.30.

Ob tem pa tudi, da prisluhi ne odražajo resničnosti, ki jo pozna Zidar Klemenčičeva. Obe podpisani strani na podlagi forenzičnega poročila namreč trdita, da posnetki niso izvirne datoteke, temveč da gre za naknadno prirejene oziroma obdelane posnetke.

Janković za dodatna pojasnila danes ni bil na voljo, Zidar Klemenčičeva pa pravi, da je poravnava edina racionalna rešitev, saj da sta bila v tej akciji zlorabljena oba.

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KOMENTARJI116

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gost10
24. 09. 2026 21.10
Tu na tem portalu je še en članek o našem predsedniku. Tam mu slabo kaže. Preveč se kritizira naš predsednik. Dajmo malo tam pomagati
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
24. 09. 2026 21.10
Da dol padeš od smeha
Odgovori
0 0
Pig Brother
24. 09. 2026 21.09
Me zanima če bi zame obstaju sum, ka bi delal z mano...resno mislim
Odgovori
0 0
Pig Brother
24. 09. 2026 21.08
hahahaha
Odgovori
+1
1 0
Infiltrator
24. 09. 2026 21.05
Nazadnje se oni vsi zližejo skupaj ,predstava pa za naiven narod žal....
Odgovori
+2
2 0
Betuul
24. 09. 2026 21.05
Oba sta za s’kp
Odgovori
+1
1 0
kolo1982
24. 09. 2026 21.05
:))) komedija...
Odgovori
+1
1 0
misko5lin
24. 09. 2026 21.04
Kera kekec država smo mi... Spet je nekaj zadaj, da kar takšna poravnava in še tako hitro. Res nam ni pomoči.
Odgovori
+2
2 0
Medo888
24. 09. 2026 21.03
Povedala je da dobi procente očitno jih dobiva al kako
Odgovori
+2
2 0
Tine990
24. 09. 2026 21.03
Ko strici iz ljubljanskega podzemlja vzamejo stvari v svoje roke!! Neprecenljivo
Odgovori
+4
4 0
Bolfenk2
24. 09. 2026 21.02
Dobro Zidarjeva, brezpredmetna je ta poravnava. Sedaj imamo SKOK in bo raziskal teh 10%. Jankovič bo zbežal v Srbijo, sinovi so že tam.
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+5
5 0
Un71
24. 09. 2026 21.01
A je kdo kaj drugega pričakoval? Vrana vrani ne izkljuje oči...
Odgovori
+4
4 0
Neznate
24. 09. 2026 20.59
Uff z nečem ga drži v šahu... zato tudi poravnava..
Odgovori
+3
3 0
Antena
24. 09. 2026 20.57
Oba pred zid. Slovenija ni ti več pomoči
Odgovori
+7
7 0
realist135
24. 09. 2026 20.57
Slovenski titanik plove dalje. Okrester igra, država se bo počasi potopila. Državni organi=policija,TOŽILSTVO, SODSTVO SE PO PALUBI TEPEJO DA SE PREBIJEJO NA REŠEVALNI ČOLN. Navadni smrtniki bomo pač potonili, kot vedno v zgodovini. Žal mi je za vse, ki se jezimo in nam ni vseeno za to ljubo slovensko zemljico , ampak naredit ne moremo nič. Sistem nas vedno pusti na cedilu 😢
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+3
3 0
Hind Rami Iyad Rajab
24. 09. 2026 20.50
kaj bo sedaj tovarna zla in laži s trstenjakove...v jok pa na drevo...Klemenčičeva je lepo p9vedala da nikoli ni ne slišala ne videla za kakšnih 10 % ... torej banda pokvarjena lopovska lažniva kletna štabska janševistična spet laže...
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-9
3 12
pepe2
24. 09. 2026 20.56
Na posnetku je lepo povedala za Jankovićevih 10 %. Le zakaj je to povedala?
Odgovori
+8
8 0
galambszar
24. 09. 2026 21.06
rajab tovarna zla je v tvoji glavi.
Odgovori
0 0
Vladna norost
24. 09. 2026 20.49
Lukec Kokainček se nič ne spomni na Tarči...kokain je skuril možganske celice.
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+10
11 1
kakorkoliže
24. 09. 2026 20.47
Posnetki avtentični, zgodi pa se nikomur nič. Kje mi to živimo.
Odgovori
+17
18 1
gost10
24. 09. 2026 20.47
Posnetki avtentični, ampak obdelani. To je pomembno.
Odgovori
-9
0 9
gost10
24. 09. 2026 20.46
Še enkrat. O teh 10 % se govori pri ogromnem številu županov v Sloveniji ( levih in desnih). Govori, ker je pač to naša folklora. Dokazov pa ni. In v teh prisluhih je ravno to. Kar se govori. Potem pa lahko ti to obdelaš in dodelaš v smeri kot ti paše in to je nekaterim dokaz.
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-1
1 2
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