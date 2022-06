PRENOS V ŽIVO: Primopredaja med Janšo in Golobom, nato prva seja nove vlade

Po sicer še neuradnih informacijah bo vodja kabineta predsednika vlade dosedanja Golobova svetovalka za odnose z javnostmi Petra Škofic, državni sekretar za zadeve EU bo Igor Mally, državni sekretar za zunanje zadeve Vojko Volk, Melita Župevc bo predvidoma državna sekretarka za strateško komuniciranje, državni sekretar za nacionalno varnost naj bi postal Andrej Benedejčič. Kot možno generalno sekretarko vlade se omenja poslanko Gibanja Svoboda Barbara Kolenko Helbl.

Primopredaje na posameznih ministrstvih bodo po večini potekale v četrtek. Nova vladna ekipa bo tako kot dosedanja sprva štela 17 ministrov, trije bodo brez resorja. Iz kvote Gibanja Svoboda je 11 kandidatov, iz SD štiri in Levice dva. Po sprejetju predloga sprememb zakona o vladi, ki ga je SDS s predlogom za posvetovalni referendum začasno zaustavila, pa bo vlado sestavljalo 20 ministrov, eden bo brez resorja.

Kdo bodo državni sekretarji?

Kot so že v preteklih dneh napovedali posamezni ministrski kandidati, bodo na prvi seji vlade med drugim imenovani tudi državni sekretarji na posameznih resorjih. Nekatera imena državnih sekretarjev so že znana, na finančnem ministrstvu bosta to mesto denimo zasedla Saša Jazbec in Tilen Božič, na ministrstvu za izobraževanje Darjo Felda in Matjaž Kranjc, na ministrstvu za delo Dan Juvan in Simon Maljevac, na ministrstvu za okolje in prostor Uroš Vajgl in Matej Skočir, na ministrstvu za javno upravo pa si kandidatka za ministrico Sanja Ajanović Hovnik želi Urbana Kodriča in Jureta Trbiča. Na ministrstvu za infrastrukturo naj bi postala državna sekretarka Alenka Bratušek, ki bo po spremembi zakona o vladi predvidoma tudi kandidatka za ministrico.

Na ministrstvu za zdravje bodo mesta državnih sekretarjev zasedli Tadej Ostrc, Breda Božnik in Aleksandra Lah Topolšek.

Med kandidati za državne sekretarje se sicer omenja še nekdanjega zunanjega ministra Samuela Žbogarja in Marka Štucina na zunanjem ministrstvu ter nekdanjega predsednika računskega sodišča Igorja Šoltesa in nekdanjega državnega sekretarja Gregorja Strojina na pravosodnem ministrstvu. Državna sekretarja na ministrstvu za obrambo naj bi postala nekdanji minister za javno upravo Rudi Medved in nekdanji notranji minister Boštjan Poklukar. Nekdanji kmetijski minister Dejan Židan naj bi postal državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, nekdanji poslanec Marko Koprivc na vladni službi za kohezijo, nekdanja odgovorna urednica Primorskih novic Vesna Humar pa na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.