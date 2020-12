Prvih 5000 odmerkov cepiva v Sloveniji že pred novim letom

MinisterTomaž Gantar ocenjuje, da bi lahko prvih 5000 odmerkov cepiva dobili že pred novim letom. In kljub temu, da so prejšnji teden z Inštituta za javno zdravje sporočili, da prijava v sistem ne pomeni, da ste se s tem postavili v vrsto za cepljenje, je premierJanez Janša dejal, da bo upoštevana kot vrstni red. Kaj je torej res? Drži oboje, pravita zdravstveni minister in vladni govorec za covid-19. Potem ko bodo cepili prioritetne skupine, bodo na vrsti ostali državljani, po vrstnem redu, kot so izrazili interes.

Evropska agencija za zdravila naj bi najkasneje do 27. decembra, lahko pa tudi že prej, podala odločitev o ustreznosti Pfizerjevega in BioNTechovega cepiva.

Medtem se same količine oziroma to, koliko cepiva naj bi dobili morda še pred novim letom, spreminjajo. So izredno majhne, v prvem koraku govorimo o 5000 enotah cepiva.