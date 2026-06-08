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Najprej tebi, potem sebi: majhen slovenski ritual, ki pove več, kot si mislimo

Ljubljana, 08. 06. 2026 08.34 pred 20 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
Vsak je najprej natočil drugim in šele nato sebi.

Zanimiv družbeni eksperiment z majhnim ritualom nalivanja pijače je pokazal, da smo Slovenci veliko bolj povezani, kot si priznamo.

Slovenci zase radi rečemo, da smo hladni, da se ne odpremo prehitro, da vsak gleda najprej nase. Radi si nadenemo podobo naroda, ki stoji malo zadaj, tišje, bolj previdno, skoraj nezaupljivo. A kaj, če nas v resnici razkrije nekaj veliko bolj preprostega kot velike besede? Kaj, če se naš pravi značaj pokaže v trenutku, ko v roki držimo steklenico pijače?

Zato je Ora v središče svojega družbenega eksperimenta postavila prav ta droben, skoraj neopazen trenutek. Na promenadi večjega slovenskega mesta je postavila mizo za dobro družbo, nanjo položila pijačo, prigrizke in povabila mimoidoče, naj prisedejo, si vzamejo čas in se podružijo. Ni bilo navodil, ni bilo pravil. Samo družba, kozarci in Ora.

In potem se je zgodilo nekaj, kar Slovenci dobro poznamo, čeprav o tem redko govorimo. Ko je nekdo prijel steklenico, ni najprej natočil sebi. Najprej je poiskal kozarce od drugih. Najprej je pogledal čez mizo k prijateljem, k družbi. Vsak je najprej natočil drugim in šele nato sebi.

Vsak je najprej natočil drugim in šele nato sebi.

 Brez razmisleka in čisto spontano, kajti ta majhen ritual ni stvar bontona. Je tiha kulturna koda, ki brez velikih gest pove: vesel sem, da si tukaj, da pripadava skupaj. Kot da roka ve nekaj, česar naš glas včasih noče priznati. Kot da v nas obstaja tih refleks pozornosti, ki pove več kot stokrat izrečena prijaznost. In v svetu, ki nas pogosto uči "najprej jaz", je zelo osvežujoče vedeti, da so še vedno stvari, ki se začnejo z "najprej ti".

Ko so udeleženci eksperimenta videli posnetke svojega nalivanja, jih je preplavil aha-efekt. Kot bi jim nekdo pokazal ogledalo, v katerem Slovenci nismo več zaprti in vsak zase, temveč ljudje, ki znajo narediti prostor za drugega. Ne z velikimi govori, temveč z majhno potezo čez mizo. Nenadoma je postalo jasno, da se pod plastjo samokritike in zadržanosti skrivajo povezanost, radodarnost in pristna skrb za bližnjega.

Morda smo Slovenci res narod, ki se ne objema kar povprek. Morda ne razkazujemo čustev na ves glas. A ko smo v svoji družbi, na pikniku, na praznovanju ali pa doma ob kosilu, bomo vedno natočili najprej drugim. In v tem je nekaj globoko našega.

Zato Ora verjame, da se lepe stvari začnejo preprosto: najprej tebi, potem sebi. Ker včasih en kozarec pove več kot tisoč besed. In ker smo Slovenci, ko se pogledamo skozi prizmo tega rituala natakanja, veliko bolj odprti, pozorni in povezani, kot si običajno priznamo.

Ora verjame, da se lepe stvari začnejo preprosto: najprej tebi, potem sebi.

Naročnik oglasa je Radenska d.o.o.

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