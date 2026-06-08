Najprej tebi, potem sebi: majhen slovenski ritual, ki pove več, kot si mislimo

Slovenci zase radi rečemo, da smo hladni, da se ne odpremo prehitro, da vsak gleda najprej nase. Radi si nadenemo podobo naroda, ki stoji malo zadaj, tišje, bolj previdno, skoraj nezaupljivo. A kaj, če nas v resnici razkrije nekaj veliko bolj preprostega kot velike besede? Kaj, če se naš pravi značaj pokaže v trenutku, ko v roki držimo steklenico pijače?

Zato je Ora v središče svojega družbenega eksperimenta postavila prav ta droben, skoraj neopazen trenutek. Na promenadi večjega slovenskega mesta je postavila mizo za dobro družbo, nanjo položila pijačo, prigrizke in povabila mimoidoče, naj prisedejo, si vzamejo čas in se podružijo. Ni bilo navodil, ni bilo pravil. Samo družba, kozarci in Ora.

In potem se je zgodilo nekaj, kar Slovenci dobro poznamo, čeprav o tem redko govorimo. Ko je nekdo prijel steklenico, ni najprej natočil sebi. Najprej je poiskal kozarce od drugih. Najprej je pogledal čez mizo k prijateljem, k družbi. Vsak je najprej natočil drugim in šele nato sebi.