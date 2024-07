Najprej uvrščeni na seznam za rušenje, zdaj izvedeli, da jih tam ni več

"Pozabili so na nas, premier Robert Golob naj se neha norčevat iz nas in pomisli na svoj narod." To v Gornjem Gradu sporočajo predsedniku vlade izčrpani, pretreseni in še vedno ob vsaki nevihti prestrašeni domačini, ki so na enakem kot lanskega avgusta po apokaliptičnih poplavah. Brez odškodnin, brez nadomestnih hiš, za piko na i pa so 20 družinam, katerih hiše so bile konec leta uvrščene na seznam za rušenje, minuli mesec sporočili, da so bile iz seznama odstranjene. V tem času bi lahko svoje domove že 2-krat obnovili. In kaj ko pride naslednje močno deževje? Skrbi, ki še bolj bolijo ob dejstvu, da se je premier z vladno delegacijo pred dnevi udeležil predaje prve in edine hiše slovenjgraški družini - hiše, s katero vlada nima nič, zgradilo jo je namreč 41 donatorjev. Kdo torej domačinom zagotavlja, da bodo njihovi domovi in njihova življenja na varnem?