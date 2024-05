Najraje po nakupe v Namo, še raje v času tradicionalnih Naminih dni

Čeprav večkrat na teden obiščem trgovino Namo kot modna in lepotna urednica revije Elle, si vedno vzamem čas za obisk po mojem mnenju najboljše blagovnice v centru Ljubljane tudi, ko izbiram oblačila, modne dodatke, kozmetiko in izdelke za dom zase in za svoje bližnje. Zakaj? Ker Nama vedno odgovori na moje povpraševanje in ker vse našteto najdem na enem mestu. Še posebno ljubi so mi obiski Name ob začetku novih modnih sezon, ko je ponudba na vseh oddelkih res bogata in lahko v miru izbiram med številnimi blagovnimi znamkami, ki jih je mogoče ekskluzivno najti samo v Nami. Tako sem tudi letos že pred začetkom poletne sezone preskrbljena z vsem, kar bom potrebovala, ko bodo temperature znova poskočile dvajset stopinj.

Najprej se seveda oglasim na oddelku perila, kjer izberem sezonsko spodnje perilo in vse, kar bom potrebovala za na plažo, aktualne kopalke, obleko za na plažo, po natikače in cekar ter 'sončno kozmetiko' skočim pozneje v pritličje na oddelek modnih dodatkov in kozmetike. Ob ponudbi me vsakič znova navduši tudi prijazen in strokoven pristop prodajalk. Letos sem se odločila za večno in nadvse elegantno črno-belo modno zgodbo.