Najsodobnejša obravnava bolnikov z možgansko kapjo v Sloveniji

Aparat ima dve rentgenski cevi in dva detektorja, ki lahko delujejo hkrati in omogočajo hkraten prikaz sprememb v dveh ravninah. Tako je možno zdravljenje najkompleksnejših sprememb na številnih, tudi drobnih žilah, ob najboljši možni ločljivosti.

S pomočjo novega angiografskega "biplane" aparata bo možno zdraviti paciente z akutno možgansko kapjo, tiste z anevrizmami, žilnimi malformacijami in spremembami na hrbtenici, vključno s kompleksnim zdravljenjem bolečine.

Njegova CT komponenta omogoča natančno določitev žil, ki hranijo določene spremembe (npr. pri zdravljenju anevrizem, tumorjev) kot tudi natančno vodenje najzahtevnejših punkcij v vseh predelih telesa (drobne spremembe globoko v telesu ali take, ki z ultrazvokom niso vidne).

Zdravljenje takih sprememb je bilo do sedaj možno le v glavni stavbi UKCL, kar je bilo neugodno za bolnike, hospitalizirane na nevrološki kliniki, posebno za take, ki so bili hudo prizadeti.

Aparat omogoča odkrivanje in zdravljenje sprememb na ožilju vratu in glave, drugje po telesu ter CT- vodeno izvajanje tako žilnih kot nežilnih posegov. V bodoče bodo na njem izvajali najzahtevnejše intervencijske posege, med drugim zdravljenje zožitev, zapor, razširitev arterij, tako na vratu in glavi kot tudi drugje v telesu.