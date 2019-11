Najsodobnejša športna trgovina v Sloveniji

Intersport je ob 20. obletnici delovanja v Sloveniji prenovil svojo prvo prodajalno, ki je leta 1999 odprla vrata v takrat prvem velikem nakupovalnem centru pri nas, v Mercator centru Šiška. Sedaj je zasijala v povsem novi podobi. Nova prodajalna se ponaša z edinstveno zasnovo, odlično ponudbo s kotički za preizkus in z interaktivnim okoljem, ki nakupovanje spremeni v pravo doživetje.

Intersport Šiška FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Prodajalna Intersport v Šiški ni priljubljena zgolj med lokalnimi prebivalci, temveč je zaradi odlične, široke in vedno aktualne ponudbe izdelkov za šport priznanih in ekskluzivnih znamk in številnih storitev, zbirališče športnih navdušencev z vseh koncev Slovenije. V prenovljeni prodajalni so posebno pozornost namenili predvsem možnosti preizkušanja izdelkov, da bi se kupci ob nasvetu prodajnega osebja čim bolj prepričali v pravilnost izbire.

Še posebej navdihujoč je tekaški oddelek, kjer vas bo poleg izredno bogate izbire tekaških copat in druge tekaške opreme pričakal tudi testni kotiček z naprednim merilnikom stopal Safesize. Ta izredno natančno izmeri vaša stopala in vam na osnovi meritve predlaga najbolj idealne copate. Naprava pa je priročna tudi za vse starše, ki so pogosto v zagati, kakšno velikost čevlja izbrati za otroka. Med vsemi novostmi največ zanimanja vzbuja Ledena soba. Gre za posebno vremensko sobo, v kateri lahko preizkusite oblačila v različnih temperaturnih in vetrovnih pogojih. To je še posebej priročno, če kupujete zimska smučarska ali pohodniška oblačila, ki so narejena iz različnih materialov in tako preverite ali vam zadostujejo.

Preizkusite pa lahko tudi pohodniške čevlje. In to ne le s hojo po ravnih tleh, temveč tudi s hojo po neravnem terenu in v klanec in to kar v pohodniškem kotičku, ki je dobro založen s pohodniško obutvijo, nahrbtniki, oblačili in številnimi praktičnimi pohodniškimi pripomočki. Poskrbljeno pa je tudi za vse ljubitelje smučanja, saj je ponovno zaživel izredno pester smučarski oddelek, kjer lahko najdete smuči, smučarske čevlje, palice, čelade, očala in drugo smučarsko opremo uveljavljenih proizvajalcev ter druge športne rekvizite za zimsko zabavo.

Čeprav v prenovljeni Intersportovi prodajalni že povsem diši po zimi, si lahko še zmeraj ogledate tudi šotore. To lahko naredite s pomočjo očal za virtualno resničnost in si povsem natančno ogledate notranjost šotora v 360-stopinjskem pogledu in izberete najbolj primernega za vašo naslednjo pustolovščino. Na svoj račun bodo prišli tudi vsi tisti, ki se radi oblečejo športno in modno. Čeprav so se modne smernice preselile domala v vse športe, je na oddelku za prosti čas moč najti unikatne, mladostne in zanimive kose in barvne vzorce, s katerimi si boste lahko brez težav popestrili vsakodnevno garderobo.

V prodajalni Intersport Šiška lahko resnično izkusite svet športa. Za nasvet ali pomoč pri izbiri se lahko obrnete na strokovno usposobljeno prodajno osebje, za celovit vpogled v zalogo vseh Intersportovih poslovalnic in tudi nakup preko spletne trgovine, pa so na voljo posebni nakupovalno-informativni kioski. Če ste med privrženci spletnega nakupovanja, lahko vaše naročilno iz spletne trgovine intersport.si prevzamete v prodajalni Intersport Šiška in pred nakupom izdelke tudi preizkusite ter jih po potrebi zamenjate.

Ta vikend ne zamudite posebnega dogajanja in popustov v prodajalni Intersport Šiška! Med 15. in 17. novembrom boste poleg izdelkov v akciji lahko unovčili 20 % popust za izdelke po rednih cenah, prve kupce pa čaka še posebno presenečenje. Tisti bolj avanturistični se boste lahko preizkusili v pustolovski igri, zavrteli kolo sreče in si priigrali nagrade, vaši mladi športni navdušenci pa bodo lahko izbrali brezplačno poslikavo obraza.

