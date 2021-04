Najsodobnejši trend modernega doma so vgradni gospodinjski aparati

Povzetek: Vgradna bela tehnika diktira smernice sodobnega doma. Katere aparate lahko skrijemo in katerih ne? So vgradni aparati res boljši?

Si predstavljate življenje brez bele tehnike? Da bi perilo prali ročno, živila shranjevali brez hladilnika in zamrzovalnika, pekli brez pečice? Današnji tempo življenja tega praktično ne dopušča več. A kljub temu sodobni trendi narekujejo minimalističen, karseda večen slog. V moderni kuhinji so aparati komaj opazni ali pa jih sploh ni mogoče videti. To je mogoče le z vgradno belo tehniko.

icon-expand Vgradni gospodinjski aparati FOTO: Arhiv ponudnika

Vgradni hladilniki Začnimo z vgradnimi hladilniki. Na voljo so v različnih velikostih, njihova globina pa se prilagaja ostali opremi vaše kuhinje. Od manjših bar hladilnikov, pa do večjih modelov za družine in gospodinjstva z večjim številom članov. Vgradni hladilniki so priljubljeni med lastniki stanovanj, ki dajejo prednost brezhibni kuhinjski zasnovi. V kombinaciji z vgradnimi zamrzovalnimi omarami zagotavljajo eleganten in razkošen slog, kakršnega prostostoječi modeli preprosto ne morejo doseči. Ključna prednost vgradnih hladilnikov je, da se bodo stilsko popolnoma prilagodili dizajnu vaše kuhinje, saj so namenjeni vgradnji v pohištvo. Njihova edina pomanjkljivost pa je, da so statični. Ko ga enkrat vgradite, ga ne boste več mogli premikati na druga mesta po kuhinji. Če niste prepričani, kakšen tip hladilnika je primeren za vas, preverite, kako izbrati hladilnik, ki bo ustrezal tako vašim financam kot tudi potrebam vašega gospodinjstva. Vgradne zamrzovalne omare Vgradne hladilnike poznamo skorajda že vsi. Z vgradnimi zamrzovalnimi omarami pa je drugače, pa čeprav gre za identičen koncept, kot pri hladilnikih. Vgradni zamrzovalniki so odlična izbira, ki se zlije z vašo novo ali pa prenovljeno kuhinjo. Pa veste zakaj?

icon-expand Vgradni gospodinjski aparati FOTO: Arhiv ponudnika

Nekaj prednosti vgradnih zamrzovalnih omar: - Zaradi številnih predalov je shranjevanje živil veliko bolj pregledno in živila so hitreje dostopnejša, - zaradi pokončne oblike veliko bolj racionalno izrabljate kuhinjski prostor, - stilsko se povsem prilagodijo vaši kuhinji, saj so namenjeni vgradnji v pohištvo. Glede na moč delovanja obstajata dve vrsti zamrzovalnih omar. Tiste, ki imajo tehnologijo no frost in tiste, ki jih je potrebno odtajevati ročno. Tehnologija no frost namreč preprečuje nabiranje ledu v notranjosti zamrzovalnika, zato odtajevanje in ročno čiščenje odvečnega letu ni potrebno. Pred nakupom se pozanimajte tudi o vseh tehnoloških prednostih, ki jih nudijo različni modeli zamrzovalnikov. Vsekakor pa lahko uporabnost in prostornino zamrzovalnika še dodatno optimizirate, v kolikor se pri uporabi poslužujete še pripomočkov za shranjevanje. Vgradni pomivalni stroji Tudi običajni pomivalni stroji na prvi pogled ne pritegnejo toliko pozornosti kot drugi aparati v naših domovih, pa vendarle veljajo za izjemno vsestranski hišni pripomoček, saj nam prihranijo veliko časa pri pomivanju posode. Za izbiro pomivalnega stroja, ki vam bo dolgo in dobro služil si vzemite nekaj časa in preverite, kateri pomivalni stroji obstajajo na trgu in kakšne so njihove lastnosti.

icon-expand Vgradni gospodinjski aparati FOTO: Arhiv ponudnika

Nekaj prednosti vgradnih pomivalnih strojev: - Primerni za vse, ki kupujete in načrtujete novo kuhinjo, - zaradi vgradne montaže pa se popolnoma prilagodijo stilu vaše kuhinje, - upravljalna plošča je lahko postavljena na vidno mesto nad vrati pomivalnega stroja ali pa se nahaja na notranji strani vrat in je skrita. Pri izbiri pomivalnega stroja je pomembnih nekaj ključnih dejavnikov. Širina, napredne pomivalne funkcije, poraba energije in seveda cena.

icon-expand Vgradni gospodinjski aparati FOTO: Arhiv ponudnika

Kuhalne plošče in vgradne pečice Dandanes je na voljo veliko modernih modelov kuhalnih plošč, kot so indukcijske in plinske plošče na steklokeramični površini. Lahko pa se odločite tudi za klasično kuhalno ploščo, kot je steklokeramična, električna ali plinska. Podobno je z vgradnimi pečicami. Tiste najnovejše omogočajo celo parno peko. Kuhalno ploščo in pečico lahko kupite tudi skupaj, v tako imenovanem vgradnem setu. Velika prednost teh setov je seveda cena. Če opremljate novo kuhinjo, boste najverjetneje posegali po indukcijski plošči. Kakšno izbrati? Indukcijske kuhalne plošče zagotavlja kuhanje z nižjo porabo energije in časa. Indukcijska kuhalna plošča takoj doseže želeno stopnjo toplote, ohladi pa se hitro po izklopu plošče. To jo uvršča med najvarnejše, saj ne deluje, če na površini ni posode. Indukcijska plošča ima steklokeramično površino, na njej pa je potrebno uporabljati posodo z magnetnim dnom, ki se prime na površino. Temperatura na kuhalni plošči se regulira na dotik ali preko vrtljivih gumbov. Na prvi pogled so indukcijske plošče skoraj enake električnim steklokeramičnim ploščam. Vendar pa se njihovo delovanje precej razlikuje. Medtem, ko običajna električna steklokeramična plošča segreva površino, indukcija deluje na princip magnetnega polja. Kuhanju na indukcijski plošči se zato reče tudi hladno kuhanje. Ko elektro-prevodna posoda pride v stik z delujočo indukcijsko ploščo, začne delovati le del, kjer se stikata.

icon-expand Vgradni gospodinjski aparati FOTO: Arhiv ponudnika

Kakšna plošča pa je najbolj moderna? To je indukcijska kuhalna plošča z integrirano napo. Da, dva aparata se združita v enega. V enem samem aparatu se združujejo najnovejša tehnologija indukcijskih kuhalnih plošč in kuhinjskih nap. Kuhalne plošče z vgrajeno napo vam pri načrtovanju in ustvarjanju v kuhinji omogočajo več svobode in prilagodljivosti. Vgrajena napa pa obenem odvaja paro in vonjave prav pri izviru, tako da v vaši kuhinji diši po čistem in svežem.

icon-expand Vgradni gospodinjski aparati FOTO: Arhiv ponudnika

Kaj pa ostala bela tehnika? V kuhinjah so smernice jasne. Vgradni aparati so postali skorajda že nujni. Pri opremljanju novih kuhinj se ljudje čedalje pogosteje odločajo tudi za vgradne mikrovalovne pečice in vgradne kavne avtomate.

icon-expand Vgradni gospodinjski aparati FOTO: Arhiv ponudnika