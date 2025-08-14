Najstarejša Slovenka upihnila 109. svečko

Kot so povedali, slavljenka, ki je njihova stanovalka že zadnjih 14 let, s svojo "delovnostjo, skrbnostjo, potrpežljivostjo in skromnostjo izkazuje veličino slovenskih mater, ki so navdih in moralna opora vsem nam".

Marija Žekš , ki velja za najstarejšo Slovenko, je 12. avgusta v družbi hčere Olge , vnukinje Romane in stanovalcev Doma starejših občanov (DSO) Ljutomer upihnila svojo 109. svečko. "Ob izjemno častitljivem osebnem prazniku smo ji iskreno čestitali in ji zaželeli čim boljšega počutja," so ob tem zapisali v DSO Ljutomer.

Leta 1916 se je rodila v Dreveniku pod Bočem z dekliškim priimkom Kovačič, nato pa je odraščala pri rejnici v Mariboru. Delati je začela že pri 14 letih, in sicer v tekstilni tovarni MTT v Mariboru, skozi življenje pa je zamenjala številne službe.

Kasneje se je Marija poročila s Prekmurcem Alojzom Žekšem, s katerim se je leta 1939 preselila v Pečarovce, kjer se je zaposlila kot kuharica na Osnovni šoli Pečarovci. V življenju je rodila hčerko Olgo in sina Mirka, družina pa se je nato razširila še na vnuke in pravnuke. Upokojila se je leta 1968, po upokojitvi se je njeno življenje umirilo. Leta 1999 je postala vdova.

Pred štirimi leti, ko je praznovala svoj 105. rojstni dan, je povedala, da je vesela, da je dočakala visoko starost ter dodala, da je celotno svoje življenje živela skromno.