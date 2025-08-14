Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Najstarejša Slovenka upihnila 109. svečko

Ljutomer, 14. 08. 2025 09.09 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
0

Marija Žekš je v torek praznovala svoj 109. rojstni dan. Kot so ob tem sporočili iz Doma starejših občanov Ljutomer, kjer gospa preživlja jesen svojega življenja, slavljenka velja za najstarejšo Slovenko. "S svojo delovnostjo, skrbnostjo, potrpežljivostjo in skromnostjo izkazuje veličino slovenskih mater, ki so navdih in moralna opora vsem nam," so dodali.

Marija Žekš, ki velja za najstarejšo Slovenko, je 12. avgusta v družbi hčere Olge, vnukinje Romane in stanovalcev Doma starejših občanov (DSO) Ljutomer upihnila svojo 109. svečko."Ob izjemno častitljivem osebnem prazniku smo ji iskreno čestitali in ji zaželeli čim boljšega počutja," so ob tem zapisali v DSO Ljutomer.

Kot so povedali, slavljenka, ki je njihova stanovalka že zadnjih 14 let, s svojo "delovnostjo, skrbnostjo, potrpežljivostjo in skromnostjo izkazuje veličino slovenskih mater, ki so navdih in moralna opora vsem nam".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Leta 1916 se je rodila v Dreveniku pod Bočem z dekliškim priimkom Kovačič, nato pa je odraščala pri rejnici v Mariboru. Delati je začela že pri 14 letih, in sicer v tekstilni tovarni MTT v Mariboru, skozi življenje pa je zamenjala številne službe.

Kasneje se je Marija poročila s Prekmurcem Alojzom Žekšem, s katerim se je leta 1939 preselila v Pečarovce, kjer se je zaposlila kot kuharica na Osnovni šoli Pečarovci. V življenju je rodila hčerko Olgo in sina Mirka, družina pa se je nato razširila še na vnuke in pravnuke. Upokojila se je leta 1968, po upokojitvi se je njeno življenje umirilo. Leta 1999 je postala vdova.

Pred štirimi leti, ko je praznovala svoj 105. rojstni dan, je povedala, da je vesela, da je dočakala visoko starost ter dodala, da je celotno svoje življenje živela skromno.

Preberi še Jubilantka Marija Žekš: še vedno se rada nasmeji in pošali

Od 22. julija 2024 Marija Žekš velja za najstarejšo še živečo Slovenko. Takrat so namreč po poročanju lokalnih medijev pokopali Julijano Zakrajšek iz Opalkovega v Velikih Laščah, ki je dosegla častitljivih 111 let.

marija žekš najstarejša slovenka rojstni dan
Naslednji članek

Robert Golob in Tina Gaber naj bi se v kratkem poročila

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089