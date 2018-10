Na trgatev stare trte prišla predstavnika Severne in Južne Koreje

Najstarejša trta na svetu, ki že več kot 400 let raste na mariborskem Lentu, združuje ljudi in narode. Letošnja svečana trgatev je bila še bolj posebna, saj sta se je udeležila predstavnika Severne in Južne Koreje. V obeh državah namreč od lani rasteta potomki stare trte, odnosi na Korejskem polotoku se izboljšujejo, a kljub temu so v Mariboru veljala posebna pravila za gosta obeh držav.