Najstarejši slovenski poslanec: Posedanje po kavču me ne zanima

Papež Frančišek ni edini, ki je pri visoki starosti, ko se večina že upokoji, zasedel enega najvplivnejših položajev na svetu. 78 let je denimo star tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je ob izvolitvi administracijo prevzel od 82-letnega Joeja Bidna. 70 in več so stari tudi voditelji Kitajske, Indije in Brazilije, pa tudi britanski monarh, ki kljub raku prostate pri 76 letih vodi Združeno kraljestvo. Prav toliko pa je star tudi najstarejši poslanec slovenskega parlamenta Miroslav Gregorič, ki pravi, da ga posedanje po kavču ne zanima.

Kardinali so papeža Frančišča izvolili leta 2013, ko je bil star 76 let. "Kardinala, ki je bil ob meni, sem vprašal, kako je z Jorgejem Mariom Bergogliem (papež Frančišek) in ali je pametno, da glasujemo zanj. Edino, kar mi je dejal, je bilo, da ima le pol pljuč," se spominja kardinal Franc Rode. Zaradi težje oblike pljučnice so namreč pokojnemu papežu že pri 21 letih odstranili del pljučnega krila. "Navsezadnje mu zdravje ni delalo veliko problemov. 12 let je bil papež in naporno delal. Ni se šparal," ob tem dodaja Rode.

Franc Rode FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Med favoriti za novega papeža pa lahko znova opazujemo kandidate, ki so stari od 67 do 76 let. Kardinali, starejši od 80, pa zaradi cerkvenih pravil o novem papežu ne bodo glasovali. "Pri 75 letih mora vsak škof papežu ponuditi odstopno izjavo. In papež jo lahko sprejme, lahko pa odstop odloži še za kakšni dve ali tri leti," pojasnjuje Rode. Drugače je v politiki, nekatere največje države vodijo starejši od 70 let. Ameriški predsednik Donald Trump je denimo pri 78 svojemu predhodniku, le štiri leta starejšemu Joeju Bidnu večkrat očital težave, povezane s starostjo. "Ste ga videli? Ves nastop je jecljal. Pravi, da sem grožnja demokraciji. V redu. Ni zmogel prebrati niti ene besede," se je iz nekdanjega predsednika 4. februarja 2024 norčeval Trump.

Najstarejši slovenski poslanec ima 76 let

"Ne smemo pozabiti, da je Kristus umrl pri 33 letih, prav tako tudi Aleksander Veliki. Glejte, kaj vse sta dosegla. Takrat so tudi ljudje prej umirali, zdaj pa se življenjska doba podaljšuje. Katera je tista magična meja? To pa je odvisno od vsakega posameznika, tudi od tega, kako je živel." Tako pa najstarejši poslanec domačega parlamenta, 76-letni Miroslav Gregorič, po izobrazbi magister znanosti in strokovnjak za jedrsko varnost.

Miroslav Gregorič FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand