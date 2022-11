Najstnik po operaciji ostal hrom, starši zdaj zahtevajo rekordno odškodnino

Zato in zaradi hudih duševnih bolečin petčlanske družine, pa tudi v opozorilo zdravstveni ustanovi ter njenim zaposlenim, zahtevajo milijon in dobrih 360 tisočakov odškodnine. " Obrestni tek že dosega skoraj pol milijona, " poudari Sluga in potrdi, da torej govorimo že o skoraj dveh milijonih evrov.

In tudi pooperativno zdravljenje ni bilo ustrezno, trdi. Družini se je življenje v trenutku obrnilo na glavo. " Je 18 let star fant na vozičku in bo na vozičku celo življenje! Poleg običajne nege potrebuje namestitev posebnega dvigala, potem potrebuje posebno kolo. Ta fant je nezaposljiv. "

Najstnik, ki se je rad ukvarjal s športom in glasbo, družil z vrstniki in prijatelji, je po posegu postal paraplegik. " Po mojih podatkih je prišlo do nekih senzoričnih izpadov, nevroloških izpadov, na katere operater, anesteziolog, kdorkoli, ekipa ni ustrezno, takoj reagirala, " pove Sluga.

V Valdoltri so nam pojasnila o - kot so zapisali - neljubem dogodku in tem, ali je bil v zadevi opravljen kakršen koli nadzor, obljubili v nekaj dneh. Iz zavarovalnice bolnišnice Valdoltra pa so sporočili le, da zaupnih podatkov in pogodbenih razmerij ne morejo razkrivati oziroma komentirati.

So pa v odgovoru na zahtevek vse očitke zavrnili, ker da je ekipa ravnala povsem strokovno. In opozorili, da je bolnišnica v primeru poklicne odgovornosti zavarovana zgolj za 200.000 evrov. Ali drugače: to je najvišji znesek, ki ga lahko izplača zavarovalnica, ostalo bi morali s tožbo izterjati od bolnišnice.

"Po mojih podatkih je zavarovalna vsota za obvezno avtomobilsko zavarovanje za povprečen avtomobil višja od zneska pomembne zdravstvene ustanove. Sam ocenjujem tako pod-zavarovanje za škandalozno, za sistemski problem," odgovarja odvetnik Sluga. In dodaja, da to ob takšnih tragedijah omogoča sprenevedanje, izogibanje odgovornosti in pometanje pod preprogo.

Družina bo šla do konca, tudi v dolgotrajne in mukotrpne sodne postopke, je jasen Sluga. Zdravstveni minister zadeve danes ni želel komentirati. Sicer pa je zaradi zapleta pri porodu doslej najvišjo odškodnino izplačala postojnska bolnišnica - slabih 900 tisočakov.