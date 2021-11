Kruto dejanje: najstnik raci prerezal vrat, posnetek objavil na spletu

Predstavniki Policijske uprave (PU) Celje so nam potrdili, da so slovenjgraški policisti septembra prejeli pisno prijavo zaradi suma mučenja živali, ki je kaznivo dejanje: "Policisti so ob zaznani objavi posnetka, ko je oseba povzročila pogin živali (v omenjenem primeru race), nemudoma začeli z zbiranjem obvestil."

Policisti so identificirali dva osumljena najstnika s Koroške in ugotovili, da sta dejanje izvedla na območju Slovenj Gradca, tam sta raco tudi ukradla. "Zaradi suma kaznivega dejanja tatvine (zoper oba mladoletna storilca) in za kaznivo dejanje mučenja živali (zoper enega mladoletna storilca), so slovenjgraški policisti o tem obvestili pristojno državno tožilstvo," so pojasnili na PU Celje.

V osnovni šoli nemudoma ukrepali, ko so izvedeli za nasilje in posnetek

V eni izmed koroških osnovnih šol, ki jo obiskuje najstnik, a je zaradi varstva njegovih podatkov ne bomo imenovali, so bili obveščeni o nasilju njihovega devetošolca nad živaljo. "Sporočilo je prejela razredničarka prek anonimnega pisma staršev. Takoj ga je posredovala šolski svetovalni službi in vodstvu šole. Še isti dan so učenci podatke o istem dogodku prenesli tudi šolski svetovalni delavki," je pojasnila ravnateljica, ki smo jo poklicali.

Zagotovila je, da so takoj obvestili starše devetošolca in se z njimi, kakor tudi z učencem, pogovorili. Poleg tega so poklicali pristojne službe na Centru za socialno delo in Policijo. Učenec je po pravilih šolskega reda prejel tudi vzgojni ukrep, je nadaljevala ravnateljica: "V skladu z vzgojnim načrtom šole pa smo načrtovali tudi program dela z učencem, s sošolci in z generacijo." Ob tem je dodala, da so devetošolcu zagotovili redne pogovore s socialno delavko in razredničarko.