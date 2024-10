Najstniki: 'Razočarani smo, če ne pridete za nami in hkrati jezni, če pridete'

Pogovor z osnovnošolko in dvema dijakoma je vodila vodja programov s področja duševnega zdravja Monika Erjavec Bizjak , ki je izpostavila predvsem pomen preventive. V preventivni program Dobro sem so namreč zdaj dodali še delavnice za mladostnike (pred tem so nudili delavnice za odrasle in otroke). Več o programu Dobro sem si lahko preberete na tej povezavi .

"Če torej rečete, da ste "okej", to ne pomeni nujno, da ste okej?" je zanimalo moderatorko. "Po navadi to rečemo, ker se sploh ne želimo pogovarjati. Mamo občutek, da bodo ljudje mislili manj o nas, če bomo rekli, da nismo okej. Od nas je pričakovano, da bomo okej," je povedala.

Srednješolka Maja Rihtaršič je odgovorila, da duševno zdravje razumejo kot splošno počutje. "Kako se mi počutimo, vse, kar ni fizično zdravje, obravnavamo kot duševno zdravje – vse naše občutke, tudi težave. Veliko mladih se o tem še vedno noče pogovarjati. Še vedno mislijo, da jo to tabu tema in da se jim bodo vsi smejali, če bodo začeli pogovor o duševnem zdravju. Veliko jih misli, da so šibki, ker se želijo o tem pogovarjati," razkriva Maja in dodaja, da to ni res in da je pogovor o duševnem zdravju še kako potreben.

Pravi, da imata na mlade največji vpliv družina in vrstniki, vendar pa veliko časa preživijo tudi na spletu. "S tem, kar vidimo na spletu, se primerjamo. Tam so neki idealni modeli, čeprav vemo, da so slike obdelane in predstavljano neke nadrealistično dobre podobe. A vseeno se z njimi primerjamo in mislimo, da nismo dovolj dobri," je povedal in dodal, da to gotovo vpliva na duševno zdravje.

Da ima okolje zelo velik vpliv nanje, meni srednješolec Tijan Košir . "Če smo del zdrave družbe in se počutimo sprejete bomo veliko lažje ustvarjali neko pozitivno samopodobo in dobro mnenje o sebi. V negativnem okolju, če nas bližnji vedno tlačijo dol in nam nikoli ne dajo prav, pa bomo težko imeli pozitivno samopodobo," meni.

"O tem nas ne učijo, večinoma se moramo teh stvari naučiti sami. Hkrati se mi zdi, da imamo vsi starše, ki nam skušajo razložiti čustva. Če nam oni to razložijo, ampak tega ne občutimo in se tega ne naučimo sami, nam ne pomeni tako veliko," meni Frida, ki se strinja, da je osebna izkušnja zelo pomembna, a da je v veliko pomoč, če se s pomočjo staršev naučijo zdržati težka čustva.

Raziskave potrjujejo, da se mladostniki počutijo osamljene. Ena od raziskav med mladimi, starimi med 11 in 15 let, je pokazala, da se 16 odstotkov vprašanih skoraj ves čas ali ves čas počuti osamljene. In čeprav se v šolah otroci veliko naučijo o tem, kako skrbeti za fizično zdravje – preventivno o športu, spanju in zdravi prehrani govorijo že od vrtca naprej - pa o duševnem zdravju, regulaciji občutkov, ni veliko govora.

Kaj pa mladostnik potem sploh želi sporočiti s tem, ko zavije z očmi in reče, pusti me pri miru, nehaj mi težiti? "Meni se zdi, da nočemo biti sami, ampak hkrati hočemo biti sami. Zdi se mi, da smo razočarani, če ne pridete za nami in hkrati jezni, če pridete. Zdi se mi, da ne vemo, kaj hočemo," je bila odkrita devetošolka Frida Bratuš .

Erjavec Bizjakova je ob tem poudarila, da tisti, ki nimajo podpore v domačem okolju, to pogosto iščejo med vrstniki, kar pa lahko postane nevarno, saj za razliko od družine vrstniki ne morejo nuditi brezpogojne ljubezni, hkrati pa je med vrstniki vendarle pristno tudi nekaj rivalstva.

Kakšni so predlogi mladih za krepitev duševnega zdravja?

V okviru otroškega parlamenta so lani septembra mladi pripravili rešitve za državni zbor in jih predstavili na nacionalnem parlamentu. Tijan je povedal, da so enega od predlogov preizkusili tudi na njihovi šoli. "Na bolj skritem delu pred knjižnico smo postavili nabiralnik, potem pa je lahko vsak na listek napisal svojo težavo in ga vrgel v nabiralnik. Enkrat na mesec so nabiralnik pregledali in psihologinja oziroma strokovni delavec je pristopil do osebe, ki je listek napisala in se z njo pogovoril o težavi," pravi Tijan.

Listke so sicer lahko napisali tudi anonimno, je pojasnil. V tem primeru so strokovni delavci pripravili splošen odgovor na vprašanje in ga objavili na spletno stran ali pa se o tematiki pogovorili na razredni uri.

To je bil le en od številnih predlogov, ki so jih predstavili državnemu zboru, vendar pa se na predloge ni nihče odzval. "Verjetno zato, ker moramo, preden uvedemo neke spremembe, naprej priznati, da smo nekaj naredili narobe. Bi rekla, da ljudje na splošno težko priznamo, da smo kaj naredili narobe. Hkrati pa mislim, da so te ljudje, ki so odgovorni za šolstvo, prepričani, da je šolstvo precej v redu. Mogoče šolski sistem res deluje, na koncu se tudi kaj naučimo, verjetno. Ampak to še ne pomeni, da se ob tem dobro počutimo. Čeprav morda sistem deluje, to še ne pomeni, da se ne bi mogel izboljšati," je poudarila Maja.