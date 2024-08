Najstniška mama: Podojila sem novorojenko in šla pisat maturo

Kot boste videli v današnji rubriki Vaš svet v oddaji Svet na Kanalu A, sta Hana in Tadej Marenk dovolj samozavestna, da vesta, kaj pričakujeta od življenja, in dovolj zrela, da se znajdeta, tudi ko življenje ubere svojo pot. Na primer, ko gimnazijka, ki bi morala pisati zadnji test iz matematike pred maturo, izve, da mora namesto v šolo v porodno sobo. "Pred testom iz matematike sem imela še pregled. Ampak je bila neka komplikacija, imela sem preklampsijo in me je ginekologinja poslala naravnost v porodnišnico. Tako da nisem šla na ta test, ampak so mi sprožili porod. Tadeja sem klicala na fakulteto ravno sredi predavanja: 'Ej, mogoče pa ne bomo rodili maja, ampak kar aprila.' 19. aprila je tako prišla Gloria," se v smehu spominja danes 20-letnica. Ko se pogovarjata o tem, kako je pred dobrim letom noseča uspešno končala četrti letnik gimnazije in nato z novorojenko več kot uspešno maturirala, se čudita sama sebi, da je vse tako lepo uspelo. A taka sta pač zakonca Marenk, ne sekirata se na zalogo, ne delata črnih scenarijev. "Ko nastane težava, si rečeva: 'Aha, v redu.' Ne komplicirava, ne delava panike. Zgolj pozdraviva težavo in se je lotiva," za svojih 24 let presenetljivo zrelo pove Tadej.

Tako sta se soočila tudi z nepričakovano nosečnostjo. Nepričakovano, a zaželeno. "Ko sva izvedela, da sem noseča, sem bila povsem na začetku četrtega letnika, sveža maturantka. Rok sem imela maja, takrat je matura. Ampak z velikim šokom in presenečenenjem je prišla tudi velika sreča. Nič nisva razmišljala, kaj naj narediva, za naju je obstajala ena sama pot," pripoveduje Hana. S to mislijo v glavah sta se odpravila povedat staršem. "Naredila sva podroben načrt, dobesedno razdelila sva si, kaj bo kdo povedal. Kakšne stavke, kdaj bo kdo na vrsti, vse je bilo do potankosti zrežirano. Da ko se usedeva, prižgeva računalnik, pokaževa še slike ultrazvoka. To je bil sestavljen načrt za tri četrt ure, pol ure. Sporočiti sva jim želela, da je najina odločitev zrela in dokončna – otroka bova obdržala z njihovo pomočjo ali pa brez nje," pojasnjuje Tadej. Strah je bil odveč – domači so bili nad novico navdušeni. Šele takrat sta mlada bodoča starša prvič zaživela skupaj, dom sta si uredila v hiši njene babice.

Finančna plat življenja z dojenčkom ju nikoli ni skrbela. Že na začetku sta naredila seznam svojih virov dohodkov in ugotovila, da se bo izšlo. "Prihodki so bili iz Tadejeve kadrovske štipendije, iz počitniškega dela, dobro nama je steklo tudi poročno petje, jaz sem poučevala kitaro, tako da je tudi to nekaj naneslo. Sicer pa res nisva potrebovala veliko, le prioritete sva si morala postaviti in je šlo," našteva Hana. Pomembno se jima je zdelo, da se pred rojstvom prvorojenke poročita. Bil je civilni obred sredi zimske idile, cerkvena poroka bo prihodnje poletje doma, v Gorenji vasi. Nenazadnje je petje na poročnih obredih nekaj, kar počneta že odkar sta skupaj. "Po moje se na vsaki poroki, na kateri pojeva, še malo bolj zaljubiva drug v drugega," pravita.