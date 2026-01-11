'Najsvetlejše prizore slovenske zgodovine zaznamuje enotnost'

Dražgoška bitka, ki se je odvijala med 9. in 11. januarjem 1942 in v kateri se je Cankarjev bataljon spopadel z Nemci, je bila ena večjih bitk med drugo svetovno vojno na Slovenskem. Prvi velik upor na naših tleh skupaj z borbo v Rovtu nad Selško dolino in množično decembrsko poljansko vstajo predstavlja pomembno trilogijo bojev, saj je omajala mit o nepremagljivosti nemške vojske, poudarjajo organizatorji že 69. spominske slovesnosti v Dražgošah. Partizani so se po bitki in ob izgubi devetih tovarišev umaknili na Jelovico, Nemci pa so v odgovor pobili 41 domačinov, požgali vas ter jo v januarju in februarju 1942 popolnoma porušili. Osrednja spominska slovesnost bo kot vsako leto ob spomeniku v Dražgošah, kjer so v kostnici posmrtni ostanki pobitih partizanov in domačinov.

Običajno se na slovesnosti, ki jo pripravlja Združenje borcev za vrednote NOB Škofja Loka, zbere več tisoč ljudi, pri čemer se mnogi v vas na pobočjih Jelovice podajo peš.

Tudi letos ao različna planinska društva v sodelovanju z veteranskimi organizacijami pripravljajo vrsto krajših in daljših pohodov z več izhodišč. Udeleženci najdaljših pohodov, in sicer 47. pohoda Po poti Cankarjevega bataljona v Dražgoše ter 27. pohoda Železniki-Ratitovec-Jelovica-Dražgoše so se na pot odpravili že ponoči. Organiziran bo tudi pohod z najdaljšo tradicijo, to je 49. pohod iz bohinjske soteske prek Rovtarice v Dražgoše.

'Le skupaj lahko poskrbimo za, da bo Slovenija ostane pokončna, razvita in ponosna'

Osrednje spominske prireditve se je udeležil tudi Robert Golob, ki je bil na dogodku slavnostni govornik, ob tej priložnosti pa je položil tudi venec. V govoru je predsednik poudaril pomen zgodovinske enotnosti slovenskega naroda v boju za svobodo ter opozoril, da so bile prav povezanost, solidarnost in pogum temelj najtežjih, a tudi najsvetlejših trenutkov slovenske zgodovine.

