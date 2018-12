Praznične dneve nekateri preživljajo v bolniških posteljah. In si želijo predvsem - zdravje. Bolnike na njihovo željo ali željo svojcev obiskuje pater Daniel Golavšek, bolniški duhovnik ljubljanskega Kliničnega centra in Onkološkega inštituta. Najtežje mi je, ko me pokličejo s Pediatrične klinike, pravi pater Daniel.