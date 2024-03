Temperature ponekod blizu rekordov, ozračje polno puščavskega prahu

Lokalno se lahko ogreje vse do 26 stopinj Celzija. Zelo toplo bo tudi v osrednjem in severovzhodnem delu države, kjer bodo termometri pokazali okoli 23 stopinj Celzija. Podobno visoke temperature bodo v vzhodnih krajih vztrajale tudi jutri in v ponedeljek. Povsem drugače bo na severozahodu države, kjer bo ob oblakih in občasnem dežju več kot 10 stopinj manj. Na velikonočni ponedeljek se bo dež na zahodu krepil in do večera prešel vso državo. Lahko nastanejo tudi posamezne nevihte.