Najuglednejši delodajalec ostaja Lek, sledita Krka in Akrapovič

"Visok ugled, ki ga uživa Lek med kandidati na trgu dela, je rezultat strateškega razvoja spodbudnega delovnega okolja, usmerjenega v zaposlene, in organizacijske kulture, ki temelji na vrednotah raznolikosti, pravičnosti in vključenosti," je povedal Robert Ljoljo , predsednik uprave Leka d. d. in predsednik Sandoza Slovenija.

Uspešna podjetja se zavedajo, da lahko z ugledom pritegnejo najboljše kadre, ki bodo pripomogli k rasti. Da jih zadržijo, pa morajo poskrbeti tudi za njihovo zadovoljstvo na delovnem mestu. "V Leku se zavedamo, da so zadovoljni in zavzeti zaposleni predpogoj za uspeh na zahtevnem farmacevtskem trgu, zato ustvarjamo vključujoče in psihološko varno delovno okolje, ki spodbuja inovativnost, odprto komunikacijo, nenehno učenje in sodelovanje. Skrbimo, da se sodelavke in sodelavci počutijo cenjeni zaradi svojega prispevka in motivirani, da sprostijo vse svoje talente in ustvarjalnost ter tako prispevajo k uresničevanju našega poslanstva – premikati meje za bolnike," je poudaril Robert Ljoljo , predsednik uprave Leka d. d., in predsednik Sandoza Slovenija.

Skrb za zaposlene skušajo pri podjetju Lek d. d. pokazati tudi z vlaganji v njihov razvoj in drugimi spodbudami, kot so nagrade, različne ugodnosti in možnosti soustvarjanja stalnih izboljšav v podjetju. Ponujajo jim raznolike priložnosti za izobraževanje, strokovno in osebno rast v globalnem farmacevtskem podjetju.

"V bližnji prihodnosti načrtujemo tudi dva večja vala zaposlovanja – naš nov visokotehnološki center za biofarmacevtsko proizvodnjo v Lendavi bo prinesel 300 novih delovnih mest, še 200 delovnih mest pa do leta 2026 načrtujemo v najsodobnejšem centru za razvoj podobnih bioloških zdravil v Ljubljani," je še povedal predsednik uprave najuglednejšega delodajalca leta 2023.

TOP 10 uglednih delodajalcev 2023

V izbor delodajalcev so bila vključena vsa podjetja iz preteklih raziskav, sodelujoči v anketi pa so lahko tudi dopisali podjetje. Med TOP 10 uglednih delodajalcev 2023 so se uvrstila podjetja:

1. Lek d. d.

2. KRKA d. d., Novo mesto

3. Akrapovič d. d.

4. Novartis d. o. o.

5. PIPISTREL d. o. o.

6. DARS d. d.

7. A1 Slovenija, d. d.

8. PETROL d. d.

9. DEWESoft d. o. o.

10. TELEKOM SLOVENIJE, d. d.

Zaposleni želijo spoštovanje na delovnem mestu

Anketiranci so v raziskavi izpostavili spoštovanje do zaposlenih kot najbolj pomembno preferenco, kar predstavlja temelj dobrega poslovanja tudi za direktorico Styria digital marketplaces, d. o. o Sarah Jezernik Konovšek, ki je poudarila: "Anketiranci so na drugo in tretje mesto postavili prijetne medsebojne odnose in uravnoteženost med delom in zasebnim življenjem. Vsa ta pričakovanja pa so vprašani postavili pred plačo."

Talenti zlahka zamenjajo delodajalca, če jim delovno mesto ni pisano kožo, če se ne ujamejo z vrednotami podjetja in če delodajalci niso pozorni na njihove želje in potrebe. Spoštovanje zaposlenih se je ponovno izkazalo kot najpomembnejša preferenca tako akademskih kot neakademskih strokovnjakov, ugotavljajo pri MojeDelo.com v raziskavi Ugledni delodajalec 2023. Akademskim strokovnjakom so glede na raziskave iz prejšnjih let postali pomembnejši prijetni medsebojni odnosi in uravnoteženost med delom in zasebnim življenjem. Slednje je še posebej pomembno ženskam, medtem ko so moški na tretje mesto uvrstili konkurenčno plačo. Pri neakademskih strokovnjakih je pri obeh spolih na tretjem mestu preferenc zagotovljena zaposlitev.

"Izsledki raziskave nas samo še bolj zavezujejo k temu, da zaposlenim omogočimo najboljše možne delovne pogoje, ki jih bodo motivirali, spodbujali in nudili občutek, da pripadajo. Obenem pa jim je čedalje pomembneje, da imajo možnost prilagodljivih delovnih pogojev. In to je tisto, kar je skrb vseh nas, ki vodimo ekipe," je izpostavila Konovškova.

Moški imajo za enako delo v povprečju 200 evrov višjo plačo

Kar 96 odstotkov akademskih strokovnjakov in 91 odstotkov neakademskih strokovnjakov si želi dela na daljavo, v povprečju 2–3 dni na teden. Večina talentov (88 odstotkov) se pri iskanju zaposlitve in informacij o delodajalcih zanaša na digitalne kanale, kot so družbena omrežja (predvsem Linkedin in Facebook) in spletni zaposlitveni portali, med katerimi jih največ spremlja MojeDelo.com.

Raziskava Ugledni delodajalec 2023 je še pokazala, da je bila povprečna mesečna bruto plača akademskih strokovnjakov v letu 2023 2.854 evrov, kar je podobno kot v letu 2022 (2.865 evrov). Najvišje plače so v panogi IT, moški pa še vedno zaslužijo povprečno 200 evrov na mesec več od žensk na primerljivem delovnem mestu. Pri neakademskih strokovnjakih je povprečna mesečna bruto plača v letu 2023 znašala 1.999 evrov, kar je 16 odstotkov več kot leto prej. Razlika med plačami neakademskih strokovnjakov in strokovnjakinj na primerljivem delovnem mestu je bila v lanskem letu 222 evrov.