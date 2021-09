Najugodnejša cena za izjemno hvaljen, naravni botoks

Hialuronska kislina je čudežna sestavina pomlajevalnih izdelkov

Ta naravna sestavina človeškega telesa ima prav posebno sposobnost zadrževanja vode, njeno delovanje pa najučinkovitejše vpliva na elastičnost kože. Znaki staranja se na koži pojavijo kot izguba volumna in prožnosti, kar pa najhitreje opazimo prav s pojavom gub. Da bi proces staranja vsaj upočasnili, je koži potrebno nuditi ustrezno vlaženje in nego s hialuronsko kislino, ki bo ustrezno vlažila kožo in sodelovala pri nastajanju kolagena in elastina.

Spoznajte naraven in varen botoks učinek

Ste vedeli, da ima uporaba botoksa ogromno neželenih stranskih učinkov? Najpogostejše so težave s požiranjem, bolečine v vratu, glavoboli, zamegljen vid, težave z govorom in celo izguba nadzora mehurja. Veliko varnejša in cenejša je nega kože s hialuronsko kislino. Izberite kremo, ki vsebuje le varen hialuron evropskega izvora, saj velja pri izbiri hialuronske kisline, ki jo nanašate na obraz biti previden. Hialuron kitajskega uvoza ni vedno klinično preizkušen, zato smo kremi 4D Hyaluron dodali le 100 % varen evropski hialuron, ki je dermatološko potrjen. Zaradi naravnih sestavin je krema primerna za vse tipe kože, nega s hialuronsko kislino pa je pomembna v vseh obdobjih.