Največ e-vinjet prodali Nemcem, sledijo Slovenci in Avstrijci

Največ e-vinjet so prodali uporabnikom z nemško registrsko oznako (25 odstotkov), sledijo Slovenci (23 odstotkov), Avstrijci (14 odstotkov), Italijani (7 odstotkov), Hrvati in Čehi (po 4 odstotke), Švicarji, Poljaki in Madžari (po 3 odstotke), Nizozemci, Romuni in Francozi (po 2 odstotka).

Do 15. avgusta so na Darsu prodali skupno 5,5 milijona e-vinjet, od tega največ (50 odstotkov) tedenskih 2A, sledijo mesečne 2A (26 odstotkov) in letne 2A (18 odstotkov) ter nato tedenske 2B (3 odstotki).

Od 1. januarja do 15. avgusta je bilo v okviru nadzora obvezne uporabe vinjet za vožnjo po naših avtocestah in hitrih cestah izdanih skupno 28.400 glob. V enakem obdobju leta 2019, torej referenčnega leta pred pandemijo covida-19, je bilo izdanih 33.300 glob ali 17 odstotkov več.

Tujce skušajo v največji možni meri sankcionirati na nadzornih točkah, počivališčih in mejnih prehodih

Na Darsu domačim voznikom plačilne naloge in račune za e-vinjete praviloma pošiljajo po pošti (ker imajo dostop do vseh potrebnih podatkov). "Pred tem pa je treba pregledati posnetke, na katerih so zaznani kršitelji, in v ozadju speljati celoten prekrškovni postopek," pravijo.

Tujce medtem skušajo še naprej v največji možni meri sankcionirati na nadzornih točkah, počivališčih in mejnih prehodih. "Razlika v primerjavi z nadzorom pred uvedbo e-vinjete je le v tem, da so kršitelji zaznani s kamerami že na točki, preden jih lahko ustavimo, nadzornik pa dobi informacijo o tem, katero vozilo je treba ustaviti in sankcionirati," so pojasnili.