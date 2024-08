Največ gnezdečih parov, poletelo največ mladičev štorkelj

Letošnje leto je presenetilo z novimi rekordi, zabeležili smo namreč največ gnezdečih parov, poletelo pa je tudi rekordno število mladičev. Letos so v Slovenijo v veliki večini prišle kar mesec prej, kot je običajno, morda je tudi zato preživelo več mladičev. No, prav vsakega naraščaja pa smo Slovenci zelo veseli, v Blatni Brezovici so jim postavili celo poseben podest in kmalu so ob ptičjem paru tam gnezdili tudi mladiči.