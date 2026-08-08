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Največ je vložila Svoboda, največ pa dobila Resnica

Ljubljana, 08. 08. 2026 16.24 pred enim dnevom 2 min branja 107

Avtor:
STA N.Š.
Zoran Stevanović

V kampanjo pred volitvami v DZ je največ sredstev vložilo Gibanje Svoboda, skoraj 670.000 evrov. Med parlamentarnimi strankami je bila glede na razmerje med vloženimi sredstvi in prejetim številom glasov najbolj učinkovita Resnica, ki je s 113.000 evri vložila najmanj sredstev. Najmanj učinkoviti so bili Demokrati z vložkom okoli 590.000 evrov.

Poročila o financiranju kampanj strank, ki so nastopile na parlamentarnih volitvah, je na spletni strani objavila Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Iz njih je razvidno, je za kampanjo največ sredstev v kampanji porabila relativna zmagovalka volitev Gibanje Svoboda, nekaj manj kot 670.000 evrov. Razmerje med vloženimi sredstvi in rezultatom volitev pa kaže, da je stranko vsak glas, ki ga je dobila, stal nekaj manj kot dva evra.

Po višini sredstev ji sledi druga največja parlamentarna stranka in največja stranka vladajoče koalicije SDS, ki je za kampanjo namenila nekaj več kot 665.000 evrov, tudi njo pa je posamezen glas stal približno dva evra. Slab evro več je posamezen glas stal skupno listo Levice in Vesne, ki je za kampanjo odštela skoraj 200.000 evrov.

Najbolj se je vložek obrestoval Resnici, ki je v kampanjo vložila nekaj več kot 113.000 evrov, za posamezen prejet glas na volitvah pa je tako odštela 1,75 evra.

Med parlamentarnimi strankami so bili glede na razmerje med vloženimi sredstvi in volilnim rezultatom najmanj učinkoviti Demokrati, ki so za glas odšteli nekaj manj kot 7,5 evra, v kampanjo pa vložili skoraj 590.000 evrov.

Posamezen glas je drago stal tudi SD, in sicer šest evrov, v kampanjo so vložili nekaj pod 476.000 evrov. Tudi glas skupne liste NSi, SLS in Fokusa, ki so v kampanjo skupaj vložile blizu 608.000 evrov, je bil med dražjimi, in sicer je stal nekaj manj kot 5,6 evra.

Razmerje med vloženimi sredstvi in rezultatom volitev pa kaže, da je Svobodo vsak glas, ki ga je dobila, stal nekaj manj kot dva evra.
Razmerje med vloženimi sredstvi in rezultatom volitev pa kaže, da je Svobodo vsak glas, ki ga je dobila, stal nekaj manj kot dva evra.
FOTO: Bobo

Med strankami, ki jim ni uspel preboj v parlament, je v kampanjo največ vložil Prerod Vladimirja Prebiliča, in sicer skoraj 150.000 evrov. Sledijo Pirati, ki so vložili skoraj 77.000, SNS pa je vložila nekaj nad 58.000 evrov.

Najbolj neučinkovita je bila kampanja skupne liste Zelenih Slovenije in Stranke Generacij, ker so v kampanjo vložili blizu 70.000 evrov, za glas pa tako odšteli kar 13 evrov.

Učinkovita je bila medtem kampanja poslanca madžarske narodne skupnosti Ferenca Horvatha, ki je za glas odštel okoli 70 centov, njegov poslanski kolega iz vrst italijanske narodne skupnosti Felice Ziza pa okoli dva evra.

Stroški volilne kampanje za volitve v DZ sicer po zakonu ne smejo preseči 0,40 evra na posameznega volilnega upravičenca v volilni enoti oz. okraju, kjer je vložena lista kandidatov. Na dan razpisa volitev v DZ je bilo v Sloveniji 1.698.352 volilnih upravičencev. Najvišji dovoljen strošek je bil tako 679.340,80 evra.

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KOMENTARJI107

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Jožajoža
10. 08. 2026 12.43
Kaj mislite,na kateri strani je ta pastir iz BIH stal,ko je bog delil pamet?
Odgovori
-1
0 1
zibertmi
10. 08. 2026 11.33
V posmeh prevaranim delavcem: poslanec Boris Mijič vozi nov audi Q8 (!!!) Več kot 14 tisoč jih je že podpisalo peticijo za odstop Mijiča. v sloveniji ima po ustavi še vedno oblast ljudstvo,stevo kje si ti janezek ne pusti ukrepat,ker bi se vlada sesula
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+0
2 2
jogo
10. 08. 2026 12.48
Klobučarjev pubec, zakaj bi se pa zaradi enga Mijića vlada sesula? 14 tisoč? Ko jih bo pol mio., pa še takrat ne prej, kot 2030. Aja, z Janezom sva bila skup v KPS, UDBI...., da sem kar dobro obveščen. Pa vsak po 100 mio. DEM sva si razdelila.
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+1
1 0
Jožajoža
10. 08. 2026 09.56
Tudi bog je bil za desničarje " neupravičeno je delil pamet,je nam,ki smo stali na levi podaril več pameti,kot tistim na desni.pa sedaj jaz tudi pravim,da ni bil pravičen.danes v teh časih je privilegij biti s kratko pametjo.
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+0
2 2
Jožajoža
10. 08. 2026 09.31
Alarm pri sosedih italjanih.razvodenelo gorivo polni avtomehanične delavnice.steviććć,a se to dogaja tudi na Petrolu?tam,kjer si zraven,ni poštenih poslov
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-1
1 2
Jožajoža
10. 08. 2026 09.04
Pred volitvami so kandidati te stranke" greznica" stevućć plačali ogromne zneske,da jih je uvrstil na kandidatni listi, sedaj,ko so" izvoljeni" ko dobivajo plaćo,pa spet stevićću dajejo določene procente od "plače"
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+0
2 2
Bozjidar
09. 08. 2026 20.53
Ne da je Resnica dobila,prodala se je dobro Sds,Stevanovič pa je sedaj Prodanovič
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+2
3 1
Jožajoža
09. 08. 2026 18.34
Temu, kar se dogaja, je premalo reči slaba politika. Pred nami ni običajna konservativna vlada, s katero bi se bilo mogoče prepirati o davkih, zdravstvu in socialni politiki. Pred nami je plenilski, revanšistični in avtoritarni oblastni stroj
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+2
4 2
Jožajoža
09. 08. 2026 18.15
Če Janša ne ustavi okužbe z Resnico, bo on naslednji na vrsti
Odgovori
+2
3 1
Sanchez Robi
09. 08. 2026 17.03
Robi je navdušil.
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+2
2 0
Jožajoža
09. 08. 2026 20.15
Ja po 2 nesecih se vidi,kaj je namen populistov.KRAJA IN ŠE ENKRAT KRAJA
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-2
1 3
Jožajoža
09. 08. 2026 16.42
Očitno smo tako imenovani »levičarji« resnično zahtevna bitja. Od predstavnikov ljudstva želimo, da predstavljajo ljudstvo in ne delujejo le kot izpostave kapitala za uveljavljanje svojih želja. Želimo tudi, da državnega proračuna ne bi uporabljali kot bankomata za svoje osebne potrebe.
Odgovori
+0
4 4
Sanchez Robi
09. 08. 2026 17.03
Bomo že kako..
Odgovori
+0
1 1
Jožajoža
09. 08. 2026 15.39
GOLOB:Največja zapuščina politika ni to, da ga ljudje dolgo pomnijo, ampak da skupnost deluje dobro tudi takrat, ko njega ni več«žal je prevarant s prihodom na oblast uničil vse dobro
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-5
2 7
BrezPitt
09. 08. 2026 11.07
Težka je sedaj jajotu saj vladanje v normalnih razmerah ni enostavno. Zato poskuša na različne načine ustvariti izredne razmere pa mu ne rata.
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-4
2 6
zibertmi
09. 08. 2026 09.44
janez bi iz nas rad naredil severno korejo.že leta 2020 je logar podpisal dogovorjeno pogodbo janeza janše s izraelskim podjetjem za kibenetsko varnost.sedaj je to nadgradil s avstriskim lobistom za izraelsko podjetje.in kaj se dogaja.grozijo ljedem o blokadi poštnih portalov in Spoštovane bralke, spoštovani bralci, po informacijah, s katerimi razpolagamo, je necenzurirano.si tarča kibernetskega napada, ki se je začel včeraj pozno popoldne. Zaradi tega je bil večino časa onemogočen dostop do naše spletne strani. Občasno še prihaja do motenj. O nadaljnjih podrobnostih bomo obveščali javnost.
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+4
10 6
zibertmi
09. 08. 2026 09.46
da se podjetje iz izraela ukvarja s preverjanje in blokado opozicijskih poslancev in medijev ,je poročala tudi svetovna javnost,vse čisto kot črna kocka,ki je obisklala trstenjakovo in janeza
Odgovori
+1
7 6
Vera in Bog
09. 08. 2026 15.28
Podlo 45 let težke diktature je ta nami, Janez je še najmanj kriv on je samo cia agent :)
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+1
2 1
Jožajoža
09. 08. 2026 09.42
Kot je povedal Janša, se jih je pred 31 leti na prvem strankinem taboru zbralo 12, naslednje leto nekaj čez 60, nato nekaj čez 200. Številka je s skromnih začetkov danes narasla na več kot 10.000, je povedal Janša in požel živahen aplavz. Janez Janša na partijskem zletu v Lepeni (Domovina, 25. 7. 2026) »Peščica ljudi je to začela. ... Peščica ljudi se je spremenila v 100, nato v 1000, nato v 10.000 in 100.000, končno pa je bil dosežen prvi milijon. In potem se je to razvilo v dva milijona, nato v tri in štiri.« Hitlerjev govor v berlinski Palači športov (30. 1. 1940)
Odgovori
-1
6 7
Vera in Bog
09. 08. 2026 15.28
Kravji bal v Grosuplju ne hvala !
Odgovori
-3
0 3
Jožajoža
09. 08. 2026 16.43
V Bovcu pa zbor pokvarjenij komunistov
Odgovori
+1
3 2
apodgra
09. 08. 2026 09.27
Res lepi izkupiček? Po načrtni , preračunljivi taktiki stranke SDS mu je bili podarjen stolčke predsednika parlamenta, stranka SDS pa dobila novo vlado. . Prevara stoletja , to je rop demokracije in prava. Sodobni Butalci so ustali od mrtvih in nam sedaj lepo vladajo , po zaslugi , še bolj butastih Slovencev.
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-1
3 4
osservatore
09. 08. 2026 09.18
Čelavi kaplar je ojačal stranko, ker je poleg Hojsa dobil še njegovo mamo. Drugače bi Hojs rabil še varuško in razlagalko, ker je Hojs polpismen.
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+2
8 6
poper00
09. 08. 2026 09.12
Največ je vložil Janša samo številke se ne vidijo.Stevotu plačuje s kešom iz Bosne.
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+2
7 5
Maki3322
09. 08. 2026 09.05
Najmanj je dobila RESNICA je v vladi pa eno pomembno mesto. Največ so dobili Demokrati sploh ni bil izvoljen pa je mister za gospodarstvo brez delovne dobe v gospodarstvu.
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+1
3 2
M_teoretik
09. 08. 2026 08.54
Imamo vlado, ki je gradila na vsebini programa in ne na kadriranju. Po volitvah pa so obrnili ploščo. Vse le o kadriranju, vsebina pa nula!?
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+3
6 3
M_teoretik
09. 08. 2026 08.47
Torej laž ni draga!?
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+2
4 2
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