Največ je vložila Svoboda, največ pa dobila Resnica

Poročila o financiranju kampanj strank, ki so nastopile na parlamentarnih volitvah, je na spletni strani objavila Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Iz njih je razvidno, je za kampanjo največ sredstev v kampanji porabila relativna zmagovalka volitev Gibanje Svoboda, nekaj manj kot 670.000 evrov. Razmerje med vloženimi sredstvi in rezultatom volitev pa kaže, da je stranko vsak glas, ki ga je dobila, stal nekaj manj kot dva evra.

Po višini sredstev ji sledi druga največja parlamentarna stranka in največja stranka vladajoče koalicije SDS, ki je za kampanjo namenila nekaj več kot 665.000 evrov, tudi njo pa je posamezen glas stal približno dva evra. Slab evro več je posamezen glas stal skupno listo Levice in Vesne, ki je za kampanjo odštela skoraj 200.000 evrov.

Najbolj se je vložek obrestoval Resnici, ki je v kampanjo vložila nekaj več kot 113.000 evrov, za posamezen prejet glas na volitvah pa je tako odštela 1,75 evra.

Med parlamentarnimi strankami so bili glede na razmerje med vloženimi sredstvi in volilnim rezultatom najmanj učinkoviti Demokrati, ki so za glas odšteli nekaj manj kot 7,5 evra, v kampanjo pa vložili skoraj 590.000 evrov.

Posamezen glas je drago stal tudi SD, in sicer šest evrov, v kampanjo so vložili nekaj pod 476.000 evrov. Tudi glas skupne liste NSi, SLS in Fokusa, ki so v kampanjo skupaj vložile blizu 608.000 evrov, je bil med dražjimi, in sicer je stal nekaj manj kot 5,6 evra.