Največ ljudi umre v zimskih mesecih

Običajno največ ljudi v posameznem letu umre januarja in sploh v zimskih mesecih. Od prebivalcev, ki so umrli leta 2017, jih je v mesecih januar, februar, marec in december umrlo 38,8%. Največ oseb pa je umrlo na 29. januar, ko je umrl 101 prebivalec. Povprečno pa je lani umrlo 56 prebivalcev na dan.

V Sloveniji je bilo leto 2017 leto z drugim najvišjim številom umrlih po 2. svetovni vojni. Umrlo je 20.509 oseb ali skoraj 10 (9,9) na 1000 prebivalcev, in sicer 10.136 moških in 10.373 žensk. Več kot lani jih je umrlo le še leta 1983, in sicer 20.703 prebivalci.

Dan spomina na mrtve ali dan mrtvih je v Sloveniji državni praznik in se praznuje 1. novembra. Ob tej priložnosti so na Statističnem uradu RS (SURS) pripravili nekaj zanimivih podatkov s področja statistike umrlih.

Podatki o povprečni starosti umrlih moških in žensk, razčlenjeni po statističnih regijah, pokažejo, da je bila povprečna starost umrlih v letu 2017 najvišja v regijah zahodne Slovenije in da se je v smeri proti vzhodu postopno zniževala.

V Sloveniji se je povprečna starost umrlih v zadnjih 30 letih zvišala za devet let (z 68,8 leta v letu 1987 na 77,7 leta v 2017). Moški v povprečju umirajo mlajši kot ženske, vendar se njihova povprečna starost ob smrti zvišuje hitreje kot pri ženskah. Povprečna starost umrlih moških v letu 2017 je bila 74,0 leta, kar je 10 let več kot pred 30 leti. Povprečna starost v letu 2017 umrlih žensk je bila 81,4 leta, kar je za 8,5 leta več kot pred 30 leti.

Bolezni srca in ožilja in rakava obolenja so bile vzrok za 70% vseh smrti v 2017.

Bolezni srca in ožilja so bile v Sloveniji v letu 2017 najpogostejši vzrok smrti (za 39% vseh smrti). Sledili so: rakava obolenja (31,1%), poškodbe in zastrupitve (7,2%), bolezni dihal (6,2%) ter bolezni prebavil (4,4%).

Glavni vzroki smrti se glede na spol razlikujejo. V letu 2017 so bile pri ženskah na prvem mestu bolezni srca in ožilja, na drugem mestu pa rakava obolenja, pri moških je bilo stanje obrnjeno. Le v pomurski, primorsko-notranjski, goriški in obalno-kraški regiji je umrlo več moških zaradi posledic bolezni srca in ožilja kot zaradi posledic rakavih obolenj. Pri ženskah so bile bolezni srca in ožilja poglavitni vzrok smrti v vseh regijah.

Zaradi rakavih obolenj je v 2017 umrlo 35,1% moških in 27,3% žensk. Najpogostejša vzroka smrti teh moških sta bila pljučni rak in rak prostate, žensk pa rak dojke in pljučni rak.

Z daljšanjem življenjske dobe se povečuje tudi število poškodb v višji starosti. Poškodbe so pretežno posledice padcev, zato so ti postali glavni vzrok smrti pri nezgodah (61,9%). Zaradi posledic padcev je v 2017 umrlo 680 prebivalcev Slovenije (292 moških in 388 žensk). Povprečna starost teh oseb je bila 83,4 leta.