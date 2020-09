Letos manj smrti in rojstev kot lani

V prvih 7 mesecih letošnjega leta se je po začasnih podatkih v Sloveniji rodilo 10.617 otrok, kar je 5,3 odstotkov manj kot v istem obdobju leta 2019. Največ otrok se je rodilo v mesecu juliju (1.676), najmanj pa v mesecu februarju (1.324), kažejo podatki državnega statističnega urada. V tem času je v Sloveniji (prav tako po začasnih podatkih) umrlo 12.230 prebivalcev, kar je 0,8 odstotka manj kot v istem obdobju lanskega leta. Največ prebivalcev je umrlo v mesecu januarju (1.971), najmanj pa v mesecu juliju (1.566).

"Statistični urad je kot odziv na povečane potrebe uporabnikov po ažurnih podatkih o umrlih v času epidemije covida-19, pa tudi še po preklicu epidemije, začel mesečno objavljati podatke o številu umrlih in živorojenih po posameznih dnevih. Obstoječi tabeli o živorojenih in umrlih po dnevih rojstva oz. smrti v podatkovni bazi SiStat smo dopolnili z začasnimi podatki za prvih sedem mesecev leta 2020. V prihodnje nameravamo te podatke objavljati mesečno," so sporočili s Sursa.

Aprila 2020 je Eurostat dal pobudo, da bi se prostovoljno sporočali podatki o številu umrlih po posameznih tednih. Slovenija je to pobudo sprejela in sporočila na Eurostat končne tedenske podatke o umrlih od leta 2000 do 2019. Avgusta 2020 so sporočili začasne tedenske podatke za prve tri mesece leta 2020, od septembra 2020 dalje pa bodo zagotavljali začasne podatke o tedenski umrljivosti mesečno.