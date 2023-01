Največ snega na Gorenjskem, ponekod ostali brez elektrike

V gorah se je snežna odeja ponoči lokalno odebelila za pol metra. Okoli pol metra novega snega je tako na Pokljuki, več kot 40 centimetrov pa tudi na Vršiču, na Korenskem sedlu celo 60 centimetrov. Veliko snega so prejele tudi alpske doline, medtem ko to ne velja za nižine. Na Vrhniki in v Kranju so izmerili 11, v Ljubljani in Logatcu 10, na Brniku in v Celju pa 9 centimetrov snega. Ta je moker in težak, pod njegovo težo so klonila številna drevesa in elektro drogovi. V Ljubljani je bilo brez elektrike več tisoč odjemalcev.

Čeprav je nekaj ur močno snežilo, povsem po nižinah prav veliko snega ni zapadlo. Med kraji pod 500 metrov nadmorske višine nekoliko izstopa le Mežica, ki jo je ob sedmi uri zjutraj prekrivala 16-centimetrska snežna odeja. Na Vrhniki in v Kranju so izmerili 11, v Ljubljani in Logatcu 10, na Brniku in v Celju pa 9 centimetrov snega. Proti vzhodu Slovenije je snežna odeja v povprečju vse tanjša, zelen je ostal večji del Prekmurja, Posavja in Bele krajine, poroča naš hišni prognostik Rok Nosan. Povsem drugače, dodaja, je na severozahodu Slovenije. V gorah se je snežna odeja ponoči lokalno odebelila za pol metra. Okoli pol metra novega snega je tako na Pokljuki, več kot 40 centimetrov pa tudi na Vršiču, na Korenskem sedlu celo 60 centimetrov, kažejo merilne postaje Agencije RS za okolje. Veliko snega so prejele tudi alpske doline. V Ratečah so zjutraj izmerili 39 centimetrov novega snega in 57 centimetrov debelo snežno odejo. Na Bohinjskem je snega okoli 25 centimetrov. Okoli 40 centimetrov novega snega imajo tudi na Jezerskem.

Precej snega je tudi v višje ležečih predelih Koroške in na Pohorju.

Po kratkotrajnem premoru nas bodo zvečer od jugozahoda spet zajele padavine. Ker bo k nam dotekal nekoliko toplejši zrak, bo v večjem delu Slovenije deževalo, le ponekod na Koroškem in Gorenjskem bo snežilo. V teh delih lahko zapade še od 5 do 15 centimetrov snega. V torek čez dan bodo padavine v večjem delu Slovenije ponehale, a se bodo še pojavljale krajevne plohe, ki bodo po nižinah večinoma v obliki dežja. Tudi v sredo bo občasno deževalo, snežilo bo le v alpskih dolinah. Na vzhodu Slovenije, kjer bo pihal jugozahodnik se bodo temperature približale 10 stopinjam Celzija. V četrtek pa bo zapihal hladnejši severovzhodnik in dežne kaplje se bodo marsikje spet spremenile v snežinke, še poroča Rok Nosan.

Drevesa klonila pod težo snega O več snegolomih poročajo s Koroške. Med drugim podrta drevesa ovirajo promet na območju občine Ravne na Koroškem, v naseljih Zelen Breg in Podgora. Posredovali so poklicni gasilci in delavci komunalnega podjetja. Delavci komunalnega podjetja so posredovali tudi v Pamečah v slovenjgraški občini, kjer se je na cesto podrlo drevo. Sneg je podiral drevje tudi na širšem območju Dravograda. "V Vuhredu je drevo padlo na avtomobil, ni pa bilo poškodovanih. Tudi drugje je bilo nekaj prometnih nesreč z materialno škodo," je povedala vodja slovenjgraškega regijskega centra za obveščanje Nada Jeseničnik Krajnc. Ceste po Koroškem so po njenih besedah spolzke, zimske službe pa se trudijo s čiščenjem. V občini Črna na Koroškem je v višje ležečih območjih zapadlo tudi do pol metra novega snega, na okoli 1000 metrih nadmorske višine okoli 30 centimetrov, v Črni je okoli 25 centimetrov snega, je povedala županja občine Romana Lesjak. Nekaj težav imajo zaradi okvar plugov, a zadeve po njenih besedah rešujejo. V Mariboru so morali zaradi podrtih dreves posredovati desetkrat. Vodja Pomgradove zimske službe za območje zgornjega dela Podravja in vzhodnega dela Koroške, ki ima svojo bazo v Lenartu, Slavko Bračko je povedal, da je tudi tam po nižjih legah doslej zapadlo od deset do 30 centimetrov snega, v višjih legah Pohorja pa je snežilo večji del noči, tako da je zapadlo še kakšnih 20 centimetrov več. Njihove službe so z vsemi razpoložljivimi vozili 52 plužnih enot na 760 kilometrih vest v akciji že od polnoči, tako da je prevoznost cest za vsa vozila s primerno zimsko opremo zagotovljena. "Dejstvo je, da bi se morala v takih razmerah težka tovorna vozila izločati, a na glavnih smereh temu ni tako," opozarja Bračko in dodaja da so zato edini krajši zastoj beležili na dokaj strmem klancu na cesti od Maribora proti Selnici ob Dravi. Večjih težav tako v tem delu države v prometu doslej niso beležili, prihaja pa tudi do občasnih motenj zaradi snegoloma, saj je potrebno odstraniti tudi kakšno drevo, ki pade na cesto ali na rob ceste.

Na Celjskem je v nizko ležečih predelih zapadlo od 5 do 10 centimetrov snega, v višje ležečih predelih pa od 15 do 25 centimetrov. Celjska zimska služba je delo na terenu začela med pol drugo in pol tretjo uro zjutraj in te še potekajo, je povedal njen vodja Damjan Maček. Dejal je še, da so imeli na določenih odsekih težave z zdrsi tovornih vozil, pripetilo se je tudi nekaj manjših prometnih nesreč. Sneg je moker in težak, zato prihaja tudi do snegoloma, je še dodal Maček. Zaradi podrtih drogov več tisoč odjemalcev Elektra Ljubljana brez elektrike, težave tudi za LPP

