Največ novoletnih zaobljub je povezanih z bolj zdravim življenjskim slogom

Glede zdravega prehranjevanja na Sursu navajajo podatek, da je bilo prebivalcu Slovenije leta 2023 za prehrano na voljo v povprečju 130 kilogramov sadja, 101 kilogram zelenjave in kilogram medu. Po zadnjih razpoložljivih podatkih je sadje vsaj enkrat na dan uživalo 60 odstotkov moških, starejših od 16 let, med ženskami je bilo takšnih 75 odstotkov. Zelenjavo pa 66 odstotkov moških in 74 odstotkov žensk.

Dvig povprečne teže

Na Sursu so zbrali tudi podatke, kako drag je bil šport. Povprečna cena mesečne članarine za fitnes je leta 2023 znašala 60 evrov. Za par ženskih športnih copat je bilo treba plačati 68 evrov, za usnjeno nogometno žogo 19 evrov, nahrbtnik, prostornine od 35 do 70 litrov, pa je stal 100 evrov.

Moški so leta 2022 v povprečju tehtali 85,7 kilograma, kar je bilo kilogram več kot pet let prej, navaja Surs. Leta 2017 so bili v povprečju najtežji moški, stari od 45 do 54 let, in sicer 87,9 kilograma, pet let pozneje pa moški v starostni skupini od 55 do 64 let, in sicer 88,8 kilograma.

Tudi pri ženskah se je povprečna teža med letoma 2017 in 2022 nekoliko dvignila, in sicer za 0,8 kilograma, s 67,9 na 68,7 kilograma. V obeh letih so bile v povprečju najtežje tiste v starostni skupini od 55 do 64 let, 71,9 kilograma v letu 2017 in 72 kilogramov v letu 2022.

Prebivalcu Slovenije je bilo leta 2022 v povprečju na voljo 29 litrov vina, od tega 69 odstotkov belega. V trgovini je bilo leta 2023 za liter namiznega vina treba plačati povprečno 2,23 evra, za liter kakovostnega vina pa 4,71 evra.

Liter lagerja je v povprečju stal 2,10 evra, liter naravnega žganja pa 17,67 evrov. Zaradi alkoholne bolezni jeter je v 2023 umrlo 279 prebivalcev, kar je 1,3 odstotka vseh smrti v omenjenem letu. Zaradi raka bronhijev in pljuč pa je umrlo 1187 prebivalcev, kar predstavlja 5,5 odstotka vseh smrti.