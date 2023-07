Ceste v Velenju postale hudourniki, zvečer neurje znova udrihalo po Koroški

Sobotno neurje je največ težav povzročilo predvsem na območju Štajerske, znova pa tudi na Koroškem. V dveh vaseh so zaradi velike količine naenkrat padle vode in naraščanja vodostajev odjeknile sirene za splošno nevarnost, v Slovenskih Konjicah je zalilo prostore zdravstvenega doma in policijske postaje, v Velenju pa podvoz in vhod pri pošti. Tamkajšnje ceste so se spremenile v hudournike. Na Koroškem je hudournik poplavil Poljano, meteorna voda poplavlja več hiš na Lešah, pri eni od hiš se je sprožil tudi zemeljski plaz. Slednji je ogrožal tudi hišo v Mislinji.

"V sobotnem nevihtnem dogajanju so znova najbolj narasle reke na severovzhodu države. Hitro naraščanje manjših rek se je nadaljevalo še nekaj ur po koncu padavin, zvečer pa so se hidrološke razmere vendarle umirile," so pozno zvečer sporočili z Agencije RS za okolje. Padavinsko dogajanje se je tako močno poznalo tudi v hitrem naraščanju vodotokov.

Siloviti in močni nalivi so veliko težav povzročili v Velenju, kjer so se ceste spremenile v hudournike. Sprožili so se zemeljski plazovi, zalite so bile številne kleti stanovanjskih in gospodarskih objektov, podrtih je več dreves. Zaradi zalitega podvoza in podzemnega dela poslovnega objekta so aktivirali regijsko enoto civilne zaščite za prečrpavanje vode. Na terenu so bili gasilci PGD Velenje, PGD Šentilj, PGD Šalek, PGD Škale, PGD Vinska Gora, PGD Bevče, PGE Velenje in PGD Pesje.

Večerno neurje na Koroškem Prevaljski gasilci pa so sporočili, da so okoli 19.20 ure dobili poziv, da meteorna voda poplavlja več hiš na Lešah, pri eni od hiš se je sprožil tudi zemeljski plaz. "Nato so se pozivi vrstili eden za drugim," so zapisali.

Kmalu so prejeli tudi obvestilo, da je hudournik zopet poplavil Poljano in zalil več objektov. "Na kraju smo skupaj s strojem JKP Log preusmerjali vodo nazaj v strugo, čistili strugo, črpali vodo iz objektov in na vse možne načine poskušali omiliti posledice," so povedali na spletu. Cesta Prevalje-Leše je zaradi plazu popolnoma zaprta, sanacija je stekla v jutranjih urah.

V občini Vojnik in v Črni na Koroškem danes preko 50 pripadnikov Slovenske vojske nadaljuje z odpravljanjem posledic neurij. Skladno z zahtevo Centra za obveščanje RS sodelujejo pri zagotavljanju prehodnosti cest in sanaciji terena. "V večernih urah nas je spet presenetil pozivnik. Tokrat je plaz, ki se odtrgal, ogrožal hišo na Pohorski cesti. Neurje nam ne prizanaša. Na terenu smo že peti dan," so zapisali gasilci PGD Mislinja.

Cesta Črna na Koroškem - Šoštanj je zaradi poškodovanega cestišča zaprta pri Črni. Na glavni cesti Ilirska Bistrica - Jelšane je zaradi podrtega drevesa oviran promet. Zaprti cesti v dolini Kot in Krmo. Železniška proga Slovenska Bistrica - Ptuj je zaradi poplav zaprta pri železniškemu podvozu na Pragerskem, so sporočili iz prometno-informacijskega centra. Največ padavin izmerili na postaji v Slovenskih Konjicah Na območju Nove Cerkve in Socke so se zaradi velike količine naenkrat zapadle vode in naraščanja hudournikov oglasile sirene za splošno nevarnost. Prišlo je do hitrega naraščanja in razlivanja Hudinje. "Po Hudinji se je v nekem trenutku pomaknil dvometrski val, ki je drvel proti Vojniku," so nam povedali v PGD Nova Cerkev. Vendar ogromna količina vode ni bila njihova edina težava. "Vzporedno z močnim nalivom se je pojavil tudi močan vihar," so dodali.

Na območju občine Vojnik je sicer po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje v pol ure padlo 25 mm, v eni uri pa 41 mm dežja. Sprožili so se zemeljski plazovi, zalite so kleti stanovanjskih in gospodarskih objektov, podrta drevesa, hudourniki so zaprli in odnesli cesto. Na terenu so bili člani celotne gasilske zveze in gasilci vseh društev. "Občina Vojnik je v preteklih dneh utrpela velike posledice neurja s poplavami, vetrolomom in točo," so pozneje sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Poveljnik Civilne zaščite Zahodno Štajerske regije je že v petek izdal odredbo o aktiviranju sil in sredstev na regijskem nivoju, država pa je odobrila tudi pomoč Slovenske vojske. V Vojniku pri odpravi posledic koordinirano sodelujejo različne sile zaščite, reševanja in pomoči, civilne zaščite, Slovenske vojske in javnih služb. V akciji sodeluje veliko gasilskih enot sosednjih društev ter gasilskih društev GZ Celjske regije ter GZ Savinjsko Šaleške regije. Sodelujejo tudi člani regijskih enot, predvsem Ekipe za tehnično reševanje s specialnimi delovnimi stroji.

Agencije RS za okolje je sicer največjo količino padavin izmerila na postaji v Slovenskih Konjicah. Tam je v 12 urah padlo 50,6 mm padavin. Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje je ob 17.30 v pol ure padlo 25 mm, v eni uri pa 41 mm dežja. Na terenu je bila celotna gasilska zveza in gasilci vseh društev. Na pomoč so jim priskočili tudi gasilski kolegi iz GZ Zreče Vitanje in PGD Slovenska Bistrica. Po besedah Tomažiča pa tudi enote PGD Zreče, PGD Gorenje in PGD Vitanje.

Sprožili so se zemeljski plazovi, zalite so bile kleti stanovanjskih in gospodarskih objektov, podrta drevesa, hudourniki so zaprli več cest. Zalitih je bilo več deset objektov, med njimi tudi zdravstveni dom in policijska postaja. V eni od poplavljenih hiš so gasilci rešili ujeto osebo.

V Mežici je v 12 urah padlo 42,1, v Mariboru – Vrbanski plato 39,7, v Ilirski Bistrici 36,8, Kočevskih Poljanah 35,9, v Slavniku pa 35,4 mm padavin. Padavinsko dogajanje se je močno poznalo tudi v hitrem naraščanju vodotokov. Poleg Hudinje sta sicer močno narasli tudi Suhodolnica in Dravinja.

