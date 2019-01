Največ raka v Zasavju in osrednji Sloveniji

Rak je huda bolezen, zaradi katere se pojavlja vse pogosteje med vzroki obolevnosti in umrljivosti. Kazalnik novih primerov raka kaže skupno obremenitev z najtežjimi vrstami rakov pri prebivalcih. Najvišja stopnja primerov novega raka je sicer v zasavski regiji, najnižja pa v primorsko-notranjski, kažejo podatki NIJZ.

Ob tem so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) poudarili, da znamo s sodobno diagnostiko odkriti številne primere tudi v zgodnji fazi. Intenziven razvoj metod zdravljenja pa prispeva k temu, da je rak vse bolj ozdravljiva bolezen in preživetje bolnikov z rakom vse daljše.

Na nastanek raka vplivajo številni dejavniki. Že lokalna skupnost lahko s svojimi ukrepi prispeva k zmanjšanju dejavnikov tveganja, kot so nezdrava prehrana, kajenje, pitje alkohola, telesna neaktivnost, slab socialno-ekonomski položaj in obremenitve s stresom. Prav tako lahko prispeva k zmanjšanju izpostavljenosti dejavnikom zunanjega okolja, kot so onesnaženost zraka, zemlje in vode z različnimi rakotvornimi snovmi, so opozorili na NIJZ.