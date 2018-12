Največ snega bo predvidoma padlo na Dolenjskem, Kočevskem in v Beli krajini

Jug države so že zajele manjše padavine, ki se bodo popoldne občasno pojavljale tudi v osrednji in severni Sloveniji. Ker bo dovolj hladno, so posamezne snežinke možne tudi v nižjih delih Primorske. Količina padavin bo majhna, kljub temu pa se lahko na Notranjskem in Kočevskem do večera nabere okoli pet centimetrov snega. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature se bodo v večjem delu države gibale okoli ničle, na Primorskem pa 6 stopinj Celzija.

Tudi v petek bo predvsem na vzhodu in jugu države občasno rahlo snežilo. Težišče padavin bo večji del dneva nad Dolenjsko, Kočevsko in Belo krajino, v noči na soboto pa se bo pomikalo proti Štajerski in Prekmurju.

Po zadnjih izračunih meteoroloških modelov bo do sobotnega dopoldneva v delu južne in vzhodne Slovenije zapadlo do okoli 15 centimetrov suhega snega, drugod bo snega le za vzorec. Napovedi se zaradi nepredvidljive poti sredozemskega ciklona še spreminjajo, zato so možna tudi odstopanja. Na Primorskem bo pihala zmerna, na izpostavljenih mestih v Vipavski dolini tudi močna burja. Temperature bodo jutri marsikje ves dan vztrajale pod ničlo.