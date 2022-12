Največ snega na Notranjskem in Kočevskem, ponekod do 30 centimetrov

Še posebej strm padec temperature so zabeležili v notranjskih in dolenjskih mraziščih. V Retjah v Loškem Potoku, kjer je bilo še ob štirih zjutraj -4,5 stopinje Celzija, se je do do sončnega vzhoda ohladilo do -22,2 stopinje Celzija. Zelo mrzlo je bilo tudi v Novi vasi na Blokah, kjer so izmerili -17 stopinj Celzija. Še nižje temperature bodo v mraziščih zabeležene v prihajajoči noči, poroča naš prognostik Rok Nosan.

Največ snega je zapadlo na Notranjskem in Kočevskem, pa tudi Ribniškem. V nedeljo zvečer je sneg presenetil tudi severovzhod Slovenije. Tam je zaradi nizkih temperatur sneg v krajih z višjo intenziteto prinesel tudi precej debelo snežno odejo, predvsem na območju Slovenskih goric.

Denimo v Benediktu v Slovenskih goricah je zapadlo med 12 do 16 centimetrov snega. Tudi ponekod na Gorenjskem je zapadlo več kot 10 centimetrov snega. V Ljubljani, kjer je padlo le za vzorec snega, pa so danes izmerili najpoznejši prvi minus v novi sezoni, poroča Arso, in sicer -2 stopinji.