Največ snega v višjih predelih Štajerske in Koroške, prihaja otoplitev

Letošnji april je precej muhast. V torek zvečer se je od jugovzhoda nad Slovenijo razširil nov pas padavin, ki je višjim legam prinesel močno sneženje. Največ novega snega, tudi več kot četrt metra, so dobili višji predeli Štajerske in Koroške, je poročal Meteoinfo .

Danes bo sicer po poročanju Agencije za okolje (Arso) oblačno z občasnimi padavinami, ki pa bodo popoldne oslabele, nastale bodo še posamezne plohe. Meja sneženja se bo postopno dvignila na okoli 1000 metrov nad morjem. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva oblačno, manjše padavine bodo čez dan najkasneje ponehale v jugovzhodnih krajih. Oblaki se bodo trgali, popoldne bodo nastale kratkotrajne krajevne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 8, najvišje dnevne od 8 do 12, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V zahodnih ter ponekod v osrednjih krajih bo občasno rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodnik. Postajalo bo topleje, še poroča Arso.