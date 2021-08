Največ tropskih noči v juniju in juliju našteli v Kopru

Tropske noči so zaznali tudi na meteoroloških postajah nad nadmorsko višino 900 metrov. Štiri so bile na Miklavžu na Gorjancih, dve na Lisci, zabeležili pa so jo tudi na Krnu in Slavniku.

S plohami in nevihtami se je konec prejšnjega tedna prekinil tudi nov vročinski val. "Po nižinah notranjosti smo v dveh poletnih mesecih zabeležili že tri oz. štiri vročinske valove. Ponekod na Primorskem jih je bilo še malo več, saj so bila vmes obdobja ploh in neviht, ki so prinesla kratkotrajno osvežitev," so zapisali. V Vedrijanu jih je bilo tako denimo šest.