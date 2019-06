'Največ umorov, ki so posledica nasilja v družini, se zgodi, ko žrtev pove, da odhaja'

Slovenija je šele v začetku letošnjega leta, čeprav bi to morala storiti vsaj do novembra 2015, v svojo zakonodajo implementirala evropsko direktivo o pravicah žrtev iz leta 2012. Novela Zakona o kazenskem postopku je bila v DZ sprejeta konec marca in čeprav se je podaljšani rok za implementacijo direktive iztekel 9. aprila, se bo novela v praksi začela uporabljati šele septembra.

Za nasilje nad ženskami še vedno velja stereotip, da so ženske, ki so žrtve, manj izobražene in v slabšem ekonomskem položaju. Mi že vrsto let trdimo, da temu ni tako, je pa res, da se to uveljavlja, ker si ljudje to želimo verjeti. To pomeni, da je ženskam, ki so sicer v življenju na mnogih področjih uspešne, težko priznati, da na nekem področju jim pa 'ni uspelo'. Zato se manj obračajo na institucije, težje jim je spregovoriti o nasilju, pogosteje jih je sram, tudi pogosteje mislijo, da so same krive, ker mislijo, da so nekaj naredile narobe.

Špela Veselič iz društva SOS telefon trdi, da se sodišče v mnogih primerih še vedno preveč osredotoči samo na izjave žrtve, ki so pogosto pod vplivom strahu pred nasilnežem, ob tem pa sodišče zanemari druga dejstva in dokaze, na podlagi katerih bi lahko storilcu lahko preprečili stik z žrtvijo.

Nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z žrtvami družinskega nasilja opozarjajo, da v kolikor institucije žrtev ne bodo obravnavale z vso resnostjo, jim te ne bodo več zaupale in se posledično ne bodo več obračale nanje. To pa lahko pomeni, da bo nasilja in težkih kaznivih dejanj še več.

"Novela celovito ureja položaj žrtev kaznivih dejanj, s poudarkom na njihovi dobrobiti in procesnih pravicah," je zatrjevala. In še, da bodo žrtvi zagotavljali informacije o njenih pravicah že ob prvem stiku, da bo imela pravico do obveščenosti o stanju postopka, da bo imela možnost zaupnika v vseh fazah postopka in da bodo stiki z osumljencem minimalizirani.

Prav strah tudi pojasnjuje, zakaj so žrtve nasilja v svojih izjavah pogosto naklonjene nasilnežu: "Dejstvo je, da je žrtve pogosto strah. Nasilje, ki se dogaja v intimnopartnerskih odnosih, ni enkraten dogodek. Pogosto je proces in žrtve natančno vedo, česa je povzročitelj nasilja sposoben, zato jih je strah. Ne vedo, kaj se bo zgodilo, če bodo prijavile nasilno dejanje policiji, lahko imajo tudi slabe izkušnje z institucijami iz preteklosti, lahko jih je tudi sram, počutijo se ogrožene. In ko vse te dejavnike zberemo, lahko razumemo žrtve, zakaj se ne odločijo za prijavo ali pa svoje izjave omejijo oziroma se odločijo, da ne pričajo."

Storilec svoje vedenje redko in zelo težko spremeni, pravi Veseličeva: "Za povzročitelje nasilja je značilno, da dokler ne sprejmejo dejstva, da so oni tisti, ki so odgovorni za svoje vedenje in svoja dejanja, do takrat nimamo možnosti, da jih spremenimo. Žrtve nasilja namreč ne morejo vplivati na to vedenje. Pogosto razvijejo različne strategije preživetja, poskusijo narediti vse 'samo, da bo mir', ampak jim pogosto ne uspe, ker, kot rečeno, nasilje ni odvisno od njih, ampak od povzročitelja."

'Ko se žrtev odloči, da bo odšla, nasilnež nima več česa izgubiti'

"Iz izkušenj vemo, da je pri družinskem nasilju izjemno pomembno posredovanje. Če se na nas obrnejo žrtve, institucije ne smemo odreagirati na način, da če ni prišlo do fizičnega nasilja, ne moremo nič narediti. To je zelo narobe, ker se žrtev nasilja na nas najverjetneje ne bo več obrnila, ker nam ne bo zaupala," pravi Špela Veselič in dodaja, da prav take napačne informacije žrtve v zadnjem obdobju dobivajo od institucij, ki bi jih morale zaščititi.