Največ bonov unovčili na zadnji dan njihove veljavnosti

Kot so danes sporočili iz Fursa, so državljani od začetka unovčevanja turističnih bonov 19. junija 2020 do letošnjega 30. junija unovčili za 301,6 milijona evrov turističnih bonov, kar je 84,5 odstotka njihove skupne vrednosti. Neizkoriščenih jih je ostalo za 55,3 milijona evrov.

Glede na vrednost unovčenih turističnih bonov je prvo mesto pripadlo obalno-kraški regiji (88,27 milijona evrov). Sledijo ji savinjska (50,27 milijona evrov), gorenjska (47,50 milijona evrov), pomurska (32,24 milijona evrov), goriška (18,18 milijona evrov), posavska (17,04 milijona evrov), osrednjeslovenska (15,99 milijona evrov), jugovzhodna (13,5 milijona evrov), podravska (12,19 milijona evrov), koroška (3,27 milijona evrov) in primorsko-notranjska regija (2,55 milijona evrov).

Med občinami pa po vrednosti koriščenih turističnih bonov prvo mesto zaseda Piran. Sledijo Moravske Toplice, Kranjska Gora, Brežice, Izola, Podčetrtek, Bohinj, Koper, Bled in Ljubljana.

Največ turističnih bonov so državljani izkoristili v hotelskih namestitvah, in sicer 1.125.245. Sledijo apartmaji s 315.666 unovčenimi boni, apartmajska naselja (155.653) in kampi (129.077).

Kot dodatna oblika pomoči državljanom so bili od 16. junija lani na voljo tudi boni 21. Te je bilo mogoče v turističnih namestitvah, restavracijah in barih, v knjigarnah, muzejih in na koncertih, ob najemu športne opreme in ob obisku športnih klubov, ogledali so si lahko razstave, obiskali zabaviščne parke in smučarske centre.

Po podatkih Fursa končna skupna vrednost unovčenih bonov 21 znaša 167 milijona evrov, kar predstavlja 89,4 odstotka celotne vrednosti, neizkoriščenih pa jih je ostalo 19,8 milijona evrov.

V povprečju so upravičenci na dan unovčili za 471.722 evrov bonov 21, najvišja dnevna skupna vrednost v višini 5,2 milijona evrov pa je bila dosežena 30. junija.