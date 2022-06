Največa slovenska HalfPrice prodajalna je že odprta

HalfPrice je sodoben koncept prodajalne v cenovnem segmentu, ki ponuja široko paleto priljubljenih blagovnih znamk po privlačnih cenah, vključno z oblačili, obutvijo, dodatki, kozmetiko, igračami in izdelki za dom .

V začetku maja smo praznovali prvo obletnico našega HalfPrice koncepta. V kratkem času je pridobil močno priznanje, pa tudi spoštovanje strank v vsaki od držav, kjer je bil predstavljen. Sedaj odpiramo drugo, največjo HalfPrice prodajalno v Sloveniji, natančneje v CityParku Ljubljana. Strategija CCC skupine je do leta 2025 odpreti približno 250 prodajaln HalfPrice. Smo že na dobri poti do tega cilja, pravi Martina Perić, Marketing Manager pri HalfPrice.

Nova največja HalfPrice prodajalna s površino, ki šteje več kot 2400 m2, se razprostira v dveh etažah, prtličju in prvem nadstropju.Gre za sodoben koncept prodajalne, ki ga je razvil CCC v off-price segmentu, ki ponuja široko paleto izdelkov s popusti do 80%. Ponudba obsega oblačila, obutev, modne dodatke, kozmetiko, hrano, igrače in dodatke za dom.

Asortiman izdelkov v HalfPrice prodajalnah se nenehno posodablja in zelo hitro spreminja. Značilnost naše verige je, da je veliko izdelkov na voljo zgolj samo v enem kosu. Zato priporočamo redne obiske naših HalfPrice prodajaln. Trudimo se, da je naša ponudba čim bolj privlačna in raznolika. Upamo, da bo naš koncept pomagal osvojiti srca slovenskih lovcev na popuste.

Pridi in uživaj v nakupih več kot 1000 najboljših blagovnih znamk po izjemnih cenah! Sedaj lahko obiščeš kar dve HalfPrice prodajalni v Ljubljani- CityPark in Supernova Rudnik!

Za več informacij o HalfPrice obiščite www.halfprice.eu





