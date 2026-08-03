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Največja akcija te sezone: priljubljeni lepotni izdelki po najnižjih cenah poletja

Ljubljana, 03. 08. 2026 00.15 pred 7 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
LF

Ženske, ki prisegajo na kakovostno nego kože, las in trepalnic, so na to priložnost čakale več mesecev.

Pri Lux-Factorju trenutno poteka največja lepotna akcija tega poletja, v kateri so njihovi najbolj priljubljeni izdelki na voljo v posebnih dvojnih pakiranjih z do 25-odstotnim popustom.

Ob nakupu nad 44 evrov je dostava brezplačna, vsak nakup pa je podprt tudi s 30-dnevno garancijo zadovoljstva.

Priložnost lahko izkoristite na www.luxfactor.com ali s klicem na 01 777 41 07, vendar pohitite – akcija velja le omejen čas oziroma do razprodaje zalog. Ker gre za izdelke, po katerih uporabnice redno posegajo, lahko nekaterih izdelkov zmanjka že pred uradnim zaključkom ponudbe.

LF

Krema, ki je postala evropski lepotni fenomen

Med najbolj iskanimi izdelki v akciji je znamenita krema s pomlajevalnim učinkom 4D HYALURON, ki je v rekordnem času navdušila dermatologe in več kot 115.000 zadovoljnih uporabnic po Evropi.

Njena patentirana formula vsebuje hialuronsko kislino evropskega porekla, ki deluje v različnih plasteh kože ter pomaga izboljšati videz gubic, čvrstost, gladkost ter navlaženost.

Številne uporabnice poročajo, da je njihova koža po redni uporabi videti bolj napeta, spočita in sijoča, prve vidne spremembe pa se lahko pokažejo že po 14 dneh.

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Serum za dolge, goste in zapeljive trepalnice

V akcijo je ključen tudi eden najbolj prepoznavnih Lux-Factorjevih izdelkov – EYELASH serum za nego trepalnic in obrvi.

Namenjen je ženskam, ki si želijo naravno daljših, gostejših in bolj poudarjenih trepalnic brez vsakodnevnega nanašanja maskare ali obiskovanja dragih tretmajev.

Serum ne vsebuje prostaglandinov, je oftamološko testiran in primeren tudi za najbolj občutljive oči. Uporablja se enkrat dnevno, uporabnice pa spremembe pogosto opazijo že po 3 tednih redne uporabe.

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Nov TANLINE prvič vključen v veliko akcijo

Največ pozornosti trenutno priteguje nov samoporjavitveni losjon TANLINE, namenjen naravno zagorelemu videzu brez UV-žarkov in solarija.

S pametnim učinkom se prilagaja naravnemu tonu kože, zato se barva razvija postopoma, enakomerno in brez značilnega oranžnega videza. Veganska formula brez neprijetnega vonja je primerna za obraz in telo, intenzivnost zagorelosti pa lahko uporabnica prilagaja s številom nanosov.

Vse za lepoto na enem mestu

Poletna akcija vključuje še številne druge Lux-Factor uspešnice za nego vseh tipov kože in las ter za podporo lepoti od znotraj.

Ne glede na to, ali si želite bolj navlažene in sijoče kože, obnovljenih las ali celovitejše nege, lahko med dvojnimi pakiranji najdete rešitev zase.

Toda časa ni več veliko. Akcija traja samo do 3. avgusta, zaloge pa so omejene, zato ponudbo preverite čim prej na www.luxfactor.com ali pokličite na 01 777 41 07.

 

Naročnik oglasne vsebine je Veluro.

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